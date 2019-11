Tiltakoznak a méhészek

„Ma már a gazdák sem tiltakoznak a mezőgazdasági termelés kizöldítése, a környezetbarát technológiák bevezetése ellen” – nyilatkozta Emil Macho, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) elnöke. Az agráripari szakemberek szerint nem folytatható a termelékenység fokozásának a hajszolása, ami veszélyes növényvédő szerek és más olyan vegyi anyagok használatán alapul, amelyek fenyegetik a haszonnövényeket és a beporzókat is. A memorandum aláírói ezért elkötelezték magukat a fenntartható mezőgazdasági megoldások mellett, ezzel védelmet nyújtva a méheknek. A szakemberek szerint azonban a mezőgazdasági termelőknek is érdeke, hogy a hazai méhállományt minél kevesebb kár érje, hiszen a haszonnövények több mint 75 százalékának függ a termésátlaga vagy minősége valamilyen mértékben a beporzók tevékenységétől.

„A szlovákiai méhészeknek mindemellett továbbra is rengeteg gondot okoz a bizonytalan eredetű külföldi méz tömeges behozatala” – nyilatkozta Milan Rusnák, a Szlovákiai Méhészek Szövetségének (SZV) az elnöke, aki szerint az országban jelenleg több mint 19 ezer méhészt regisztrálnak, 305 ezernél is több méhcsaláddal. A memorandum aláírói az illetékes minisztériumokat is felszólították arra, hogy a lehetőségeikhez mérten tegyenek meg mindent a hazai méz és méhészet védelme érdekében. Gabriela Matečná földművelésügyi miniszter ezzel kapcsolatban épp az elmúlt napokban jelentette be: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szlovákiai piacra egészséges, eredeti hazai méz kerüljön, ne pedig a külföldről behozott gyenge minőségű termékek. A kormány nemrég fogadta el a méhészettel kapcsolatos legújabb intézkedéscsomagot, ennek értelmében pedig az elkövetkező években anyagi támogatásban részesülnek a szlovákiai méhészek az uniós alapokból és az állami költségvetésből is.

(TASR, mi)