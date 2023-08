Távgyógyítással a túlterheltség ellen

A tárcavezető a pénteki sajtótájékoztatóján emlékeztetett, pár héttel ezelőtt több száz gyermekorvos mondta fel az ügyeleteken való szolgálatot, így a betegeknek most sokkal nehezebb hozzájutni a járóbeteg-ellátáshoz, és a kórházak sürgősségi osztályai is további terhelésnek vannak kitéve. Palkovič bízik benne, hogy a VšZP új, Dr. Nonstop+ nevű projektje segíthet a problémán. A program lényege, hogy a VšZP ügyfelei letölthetnek egy MEDDI app nevű alkalmazást, amely lehetővé teszi, hogy a nap 24 órájában a hét minden napján kapcsolatba lépjenek egy általános orvossal vagy gyermekorvossal, és konzultáljanak vele az egészségügyi állapotukról. Az alkalmazás tulajdonképpen jelzést küld egy szolgálatban lévő orvosnak, aki fél órán belül garantáltan visszahívja a beteget.

Beata Havelková, a VšZP elnökségi tagja kiemelte, a program kifejezetten jól jöhet a krónikus betegek számára, akiknek az egészségügyi állapotát bizonyos időközönként ellenőrizni kell. Amellett, hogy kapcsolatot biztosít az orvossal, az alkalmazás felhasználható adatok küldésére (például a vérnyomásmérő adatainak továbbítására), sőt, az elektronikus recept felírására is. Mint mondta, az ilyen vizsgálatoknál gyakran nem is szükséges a helyszíni jelenlét, így az orvosok és a betegek is jól járnak.

Hozzátette, Dániában már régóta előnyben részesítik a távgyógyítást, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy 30 százalékkal csökkentette az orvosok adminisztratív terheit. Csehországban szintén kísérleteznek az alkalmazással, és az eredmények ott is biztatók.

A szolgáltatás azonban nem ingyenes, havi 9 euróba kerül a VšZP ügyfeleinek.

„A távgyógyítás költségeit az egészségbiztosítás nem fedezi, ez egy alapcsomagon kívüli szolgáltatás. Hozzá kell tenni, hogy ha a beteg meglátogatja az ügyeletet, azért is kell fizetnie, ráadásul oda is kell jutni, és gyakran várakozni is kell. Ebben az esetben otthonról, kényelmes környezetben tudja felvenni a kapcsolatot az orvossal”

– jelentette ki Havelková.

Hangsúlyozta, a programot már júniusban elindították, és még egyszer sem fordult elő, hogy az orvosok fél órán belül nem hívták vissza a beteget, így nem tart attól, hogy ha jelentősen megugrik az alkalmazás felhasználóinak száma, akkor az orvosok túlterheltté válhatnak. Azt azonban nem tudta megmondani, hogy pontosan hány orvos csatlakozik a programhoz. Palkovič hozzátette, örülne neki, ha a magánkézben lévő egészségbiztosítók is előrukkolnának hasonló megoldással, hiszen azzal tovább segítenének a túlterhelt járóbeteg-ellátáson.