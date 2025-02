Tavaly több mint felével emelkedett az újságírók elleni támadások száma

A 2024-ben regisztrált 74 támadás 40 újságírónő és 17 újságíró ellen irányult. Tizenhét esetben konkrét sajtóorgánumok vagy újságírók kerültek célkeresztbe. A fenyegetés (45 eset) volt a leggyakoribb eset, 12 esetben követtek vagy zaklattak újságírókat, és 7 olyan esetet regisztráltak, amikor jogi eszközökkel fenyegettek vagy feljelentettek újságírókat. Három halálos fenyegetést, egy fizikai támadást és hat egyéb típusú támadást is regisztrált az ICJK.

„Nemcsak az incidensek számát, hanem azok intenzitását, és az újságírók elleni agresszivitást tekintve is romlik a helyzet. Sokan naponta szembesülnek fenyegetésekkel, megfélemlítéssel és szervezett kampányokkal, amelyek célja, hogy aláássa az újságírók legitimitását és hitelességét, és támadják őket a magánéletben” – figyelmeztetett Karolína Farská, a szervezet koordinátora. „Tisztában vagyunk azzal, hogy a Ján Kuciak Oknyomozó Központ által rögzített incidensek sora csak a jéghegy csúcsa. Sok újságíró nem számol be az őket ért támadásokról. És látjuk azt is, hogy a megelőzés nem működik, hiszen csak az esetek kis része végződik azzal, hogy megtalálják és leleplezik a támadókat” – tette hozzá Lukáš Diko, az ICJK elnöke.

Farská hozzátette, hogy a 74 esetből 18-ban politikus volt a felbujtó az újságíró elleni támadásban. Az ICJK szerint több esetben hirdetéseket fizettek a politikusok az újságírók elleni támadásokért a közösségi hálón. „Elfogadhatatlan, hogy kormánypárti politikusok nemcsak hogy maguk is hozzájárulnak egy ilyen légkör megteremtéséhez, hanem a közösségi hálón fizetett hirdetéssel gerjesztik ezeket a támadásokat” – zárta Farská.