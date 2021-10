Szlovákiát idővel elkerülhetik a külföldi vendégmunkások

A szlovákiai munkapiacra továbbra is jelentős hatást gyakorol a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos bizonytalanság és a kormány kaotikus viselkedése – vallják a Grafton Slovakia elemzői, akik szerint azonban ennek ellenére egyre nagyobb sebességbe kapcsolhat a gazdasági növekedés, és az állástalanok közül is többen tudnak majd elhelyezkedni. „Ha a kormány hatékony járványellenes intézkedéseket vezet be, az üzemek gyártása akár gyorsabb ütemben is nőhet. A cégek egyelőre derűlátók, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy újra felvegyék a járvány kirobbanása előtti tempót, és nem csupán a foglalkoztatottság, hanem a bérek növekedése szempontjából is” – mondta el lapunknak Miroslav Garaj, a Grafton Slovakia ügyvezető igazgatója.

A Statisztikai Hivatal szerint az állástalanok száma idén nyáron elérte a 225 ezret, miközben a munkáltatók több mint 73 ezer állást kínáltak. Garaj szerint egyes ágazatokban, így például az IT-szektorban, az autógyártásban és az iparban továbbra is hiányoznak a szakképzett alkalmazottak. „A helyzetet külföldi munkaerővel próbálják megoldani, azonban a járvány miatt ez az elmúlt időszakban több nehézségbe ütközött (folyamatosan változó határátlépési szabályok, kötelező karantén a beutazók számára, rendszeres tesztelés), nem beszélve az ezzel kapcsolatos bonyolult adminisztratív teendőkről” – mondta el Garaj. Szerinte azonban ennél is fontosabb tényezőnek számít, hogy a külföldi munkaerő szempontjából Szlovákia számára kulcsfontosságú országokban – Ukrajnában, Szerbiában, Romániában – az elmúlt időszakban megugrott a külföldi beruházások száma, ami az ottani béreket is felfelé nyomta.

„Szlovákia az elkövetkező időszakban a külföldi vendégmunkások számára így már nem feltétlenül számít majd olyan vonzónak a fizetések szempontjából, mint korábban”

– állítja a Grafton Slovakia vezetője.

A jó hír azonban, hogy a Grafton országos felmérése szerint Szlovákiában is nőnek majd a fizetések az elkövetkező időszakban, kompenzálva a tavalyi stagnálást. Országos átlagban a fizetések már most 3,5 százalékkal haladják meg a járvány előtti, vagyis 2019 második felében mért szintet. A legnagyobb növekedést, nagyjából 13 százalékosat Zsolna és Eperjes megyében mérték, míg az ágazatok közül az ipar, a kereskedelem és az egészségügy vezet, nagyjából 10 százalékos növekedéssel.