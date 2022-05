Szlovákiában is nagy port kavart a nemváltás témája

Vladimír Lengvarský rendelete a koalíciót is megosztja - TASR-felvétel

Pozsony | A koalíción belül is nagy vitát váltott ki az egészségügyi minisztérium legújabb irányelve, amelynek köszönhetően Szlovákiában már műtéti beavatkozás nélkül is lehetséges lenne a nemváltás a transznemű emberek számára. Az OĽaNO konzervatív képviselői hevesen tiltakoznak, szeretnék elérni, ha Vladimír Lengvarský visszavonná az irányelvet. A miniszter azt ígérte, tárgyalóasztalhoz ül a tiltakozókkal.

Ha a transznemű emberek Szlovákiában április előtt meg akarták változtatni a nemüket a hivatalos okmányaikban, előbb egy műtéti beavatkozáson kellett átesniük. Az egészségügyi minisztérium azonban változtatott ezen: nemrégiben kiadott egy irányelvet, amely részletekbe menően határozza meg a nemváltás folyamatát. A korábbi jogszabályt több mint 40 évvel ezelőtt alkották meg, és a tárca érvelése szerint ez már nem is felelt meg a jelenlegi tudományos ismereteknek, ezért mindenképpen szükség volt a frissítésre.

Az új irányelv alapján a nemváltással kapcsolatos orvosi szakvéleményt egy pszichológusnak vagy egy szexológusnak kell kiállítania. Ahhoz, hogy a hivatalos okmányokban az ellenkező nem szerepeljen, elegendő lesz egy egyéves hormonkezelés, illetve ugyanennyi ideig kell a másik nemi szerepben élnie a kérvényezőknek. Azoknál, akik az egészségügyi állapotuk miatt nem részesülhetnek hormonkezelésben, ez a feltétel nem szükséges. A nemváltás előtt továbbá alá kell írni egy dokumentumot, amelyben a transznemű egyén elfogadja, hogy a folyamat visszafordíthatatlan érvényű.

A nemváltással kapcsolatos irányelv nagy vitát váltott ki a koalícióban. Az első felháborodó hangok éppen a Lengvarskýt jelölő OĽaNO parlamenti frakciójából kerültek ki. A tiltakozók között szerepelt például Anna Záborská is, aki legutóbb az abortusztörvény kapcsán került komoly vitába a koalíció liberális szárnyával.

Záborská ezúttal a Štandard nevű hírportál honlapján publikált egy írást, amelyben kifejtette, miért nem ért egyet az egészségügyi minisztérium lépéseivel.

„Az ember neme biológiailag és genetikailag adott, tehát ezt nem is lehet megváltoztatni. Az lehetséges, hogy a genetikailag meghatározott férfi vagy nő másodlagos nemi jegyei elkezdenek hasonlítani az ellenkező nem jegyeire, de genetikai vagy biológiai szempontból semmiféle változtatásról nincs szó. A nemváltást így a másodlagos nemi jellemzők sebészi úton történő megváltoztatásához kell kötni”

– vélekedett a képviselőnő.

Hozzátette, tárgyalni fog a belügyminisztériummal, és ha kell, benyújt egy törvényjavaslatot is, amelyben egyértelműen leszögezik, hogy az anyakönyvi nemváltáshoz szükség van a műtétre.

A változtatás ellen szólalt fel Gyimesi György (OĽaNO) is.

„Az egészségügyi minisztériumban valószínűleg mindenki megbolondult. Kiadtak egy módszertani irányelvet a nemváltásról, amely kimondja, hogy nincs szükség a nemi szervek műtéti úton történő eltávolítására. Elég a hormonkezelés, valamint egy évet leélni a másik közösségben. Ráadásul nincs is meghatározva a korhatár, amelytől az ember ezt megteheti. Ezt azt jelenti, hogy akár egy 15 vagy 16 éves gyermek is nemet válthat”

– jelentette ki Gyimesi a közösségi oldalán megosztott videóüzenetben.

Megjegyezte, az efféle változások azoknak a progresszív szervezeteknek kedveznek, amelynek a tagjai „azért járják az iskolákat, hogy kimossák a gyerekek agyát”.

A tiltakozókhoz aztán több mint 20 OĽaNO-s képviselő csatlakozott. Mint mondták, elvárják, hogy az egészségügyi miniszter visszavonja az irányelvet. Azt is kifogásolták, hogy a tárcavezető bármiféle politikai vita nélkül döntött egy ilyen érzékeny témában, a folyamatból kihagyva a kormányt és a parlamentet.

Ellenérvek

Záborská érveire reagált például Michal Šimečka (Progresszív Szlovákia), az Európai Parlament alelnöke is.

„Anna Záborská nem vesztegeti az időt. Ahogy kínálkozik egy alkalom, hogy idegen emberek nemével vagy szexuális életével foglalkozhasson, azonnal saját politikai témát csinál belőle”

– üzente a közösségi oldalán.

Hozzátette, nem a liberálisok, hanem éppen az OĽaNO parlamenti képviselője az, aki ezekkel a megnyilvánulásokkal csak fokozza a kultúrharcot.

Michal Patarák pszichológus, az irányelv egyik kidolgozója a Sme napilap szerint azt mondta, nem igaz, hogy a nemváltás a gyermekeket is érintetné. A dokumentumban ugyanis csak az úgynevezett F 64.0-s diagnózisok vannak említve, amelyek kizárólag a felnőttekre vonatkoznak. Ha a gyerekeket is érintené a változás, akkor az irányelvben az F 64.2-es diagnózisokat is meg kellett volna említeni, de erre nem került sor.

Mit mond a szakma?

A politikai vitával kapcsolatban a módosítás egyik kidolgozója, a Szlovák Pszichiátriai Szövetség (SPS) is állást foglalt. Mint írták, az irányelvet egy egészségügyi szakértőkből álló csapat dolgozta ki, melynek tagjainak komoly tapasztalatai vannak a nemi ellentmondások terén. Az SPS rámutatott, Szlovákiában már régóta hiányzott a transzneműek kezelésével kapcsolatos iránymutatás, így a változtatásoknak már itt volt az ideje. Továbbá leszögezték, a dokumentumot nem politikai céllal hozták létre.

„A megnevezett szakterületek képviselői nem foglalkoznak politikai és ideológiai témákkal, kizárólag a nemi ellentmondással kapcsolatos problémák diagnosztikai előírásaival és kezelésével”

– üzente a szövetség.

Az egészségügyi minisztérium a TASR megkeresésére megerősítette, hogy hajlandóak tárgyalni az érintettekkel az említett irányelvről. Lengvarský elképzelhetőnek tartja, hogy végre is hajtanak majd néhány módosítást.