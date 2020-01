Szlovákia készülődik a koronavírusra

Szlovákiában megkezdődtek a koronavírus elleni megelőző biztonsági intézkedések – jelentette be Peter Pellegrini (Smer) kormányfő. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs ok a pánikra.

Pozsony | Szlovákiában megkezdődtek a koronavírus elleni megelőző biztonsági intézkedések – jelentette be Peter Pellegrini (Smer) kormányfő. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs ok a pánikra.

Peter Pellegrini az egészségügyi válságstáb hétfői találkozója után elmondta, hogy a médiában megjelent hírekkel ellentétben Szlovákiában egyelőre nem regisztráltak koronavírussal megfertőződött beteget.

„Ugyanakkor nem szabad alábecsülni a helyzetet, hiszen Franciaországban már laboratóriumi tesztekkel is bebizonyították, hogy 3 személy megfertőződött, vagyis a koronavírus már eljutott Európába is”

– mondta a miniszterelnök.

Franciaországon kívül Ausztriában is felbukkant egy gyanús fertőzés, de az osztrák hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy a koronavírusról lenne szó. A legfrissebb becslések szerint eddig 80 halálos áldozatot követelt a vírus, és több mint 2700-an fertőződtek meg világszerte. Éppen ezért a Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZSR) az egészségügyi minisztériummal együttműködve megkezdte az első megelőző intézkedéseket.

Pellegrini felszólítására a pozsonyi reptéren elkezdték tesztelni az egészségügyi ellenőrző rendszert, így ha a járványhelyzet már Szlovákiát is fenyegetné, akkor a reptér teljesen be lesz biztosítva.

„A repülőtéren ilyenkor világosan meg vannak határozva az előírások, de a biztonság kedvéért kértem, hogy gyakorlatozzanak, hogy megbizonyosodjunk a berendezés megfelelő működéséről, valamint arról, hogy a személyzet is tudja-e a dolgát”

– magyarázta a kormányfő.

Védőfelszerés és speciális mentőautó

Hasonló biztonsági ellenőrzéseket tesztelnek a tiszacsernyői (Čierna nad Tisou) és a felsőnémeti (Vyšné Nemecké) határátkelőkön is. Az ellenőrzőpontok tesztelésén kívül az egészségügyi minisztérium minden megyébe eljuttat egy speciális mentőautót, mely tartalmazza az orvosok számára szükséges védőöltözetet, valamint a betegek megfelelő izolációját is biztosítja. Pellegrini hangsúlyozta, hogy egyelőre csak tesztről van szó, állandó ellenőrzést csak akkor vezetnek be, ha Európában nagyobb méreteket ölt a koronavírus-járvány.

Ján Mikas, Szlovákia fő tisztiorvosa elmondta: valós esélyt lát arra, hogy az új koronavírus nálunk is felbukkan.

„Éppen ezért vezettük be a kellő egészségügyi intézkedéseket. Nem akarjuk alulértékelni a helyzet súlyosságát, de nem is szeretnénk pánikot kelteni. Világosan meghatároztuk, hogyan járjunk el fertőzés esetén, hogy vissza tudjuk szorítani az esetleges járvány kialakulását”

– fogalmazott a szakértő.

Ján Mikas és Peter Pellegrini a megelőző intézkedésekről tájékoztattak - TASR-felvétel

Hosszú a lappangási idő

A koronavírus hasonló tünetekkel jelentkezik, mint az influenza, vagyis főként lázzal és köhögéssel jár. Fontos azonban figyelembe venni, hogy a betegség tünetei nem jelentkeznek azonnal, a fertőzés lappangási ideje akár 14 nap is lehet, és sajnos a betegség már ebben a stádiumban is fertőző. Mikas emiatt azt javasolja, hogy ne csak azok forduljanak orvoshoz, akiknél jelentkeztek a tünetek, hanem azok is, akik az utóbbi hetekben közel lehettek a fertőzés gócpontjához.

A körzeti orvosok számára a Közegészségügyi Hivatal már kiadta a szükséges útmutatót. Amennyiben az orvos gyanakszik, hogy a beteg koronavírussal fertőződött meg, kötelessége értesíteni a Közegészségügyi Hivatal regionális irodáját, valamint elszállíttatja a beteget a legközelebbi infektológiai központba. A betegtől vett mintát viszont egyelőre csak külföldi laboratóriumokban képesek elemezni, azonban a jövő hét folyamán a Szlovák Közegészségügyi Hivatalba is megérkeznek a szükséges berendezések. Mikas elmondta, hogy a mintákat addig is Berlinbe szállítják, ahol legkésőbb 48 órán belül meg kell lennie az elemzés eredménynek.

Tájékozódhat a vírusról Amennyiben bármilyen kérdése lenne a koronavírussal kapcsolatban, felteheti a Közegészségügyi Hivatal által létrehozott elérhetőségeken: Telefonszám: 0917 222 682

E-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

Erősödő influenzajárvány

Pellegrini arra is felhívta a figyelmet, hogy a vírus esetleges elterjedését a jelenlegi influenzajárvány is elősegítheti. A Közegészségügyi Hivatal legfrissebb adatai alapján jelenleg 4958 személyt fertőzött meg az influenza. Bár Szlovákia lakosságához képest ez elhanyagolható számnak tűnik, viszont figyelemre méltó adat, hogy az utóbbi három hétben ötszörösére nőtt a fertőzöttek számra, amely arra utal, hogy az influenzajárvány egyre inkább terjed. A fertőzöttek aránya Pozsony megyében a legalacsonyabb, Nyitra megyében pedig a legmagasabb. Országszerte eddig 50 óvodában, 25 alapiskolában és kettő középiskolában kellett ideiglenesen felfüggeszteni az oktatást az influenzajárvány miatt. A hivatal adatai szerint a 15 és 19 év közötti korosztály a legérzékenyebb a fertőzésre.

Pellegrini arra figyelmeztetett, hogy a járvány várhatóan csak az elkövetkező hetekben éri el a csúcspontját, ezért mindenkinek azt javasolja, hogy oltassa be magát az influenza ellen.

„Fontos, hogy ezzel is akadályozzuk az influenzajárvány terjedését, hiszen ez a betegség jelentősen gyengíti az ember immunrendszerét. Ha egy olyan személy kapja el a koronavírust, aki már eleve influenzás, az ő esetében jóval magasabb a komplikációk esélye, valamint az eset nagyobb valószínűséggel végződhet halállal is”

– magyarázta a kormányfő.

Ennek ellenére arra kérte az embereket, hogy akik nem jártak a fertőzés gócpontjához közeli helyeken, és nem is érintkeztek olyan emberekkel, akik ott jártak, azok őrizzék meg a hidegvérüket, hiszen egyelőre nincs ok a pánikra.

Miért ilyen veszélyes?

A fertőzés terjedését azért is nehéz megállítani, mert a koronavírus egy új válfajáról van szó, ezért a tudósok egyelőre keveset tudnak a tulajdonságairól. A koronavírust ugyan már az 1960-as években felfedezték, viszont azóta több mutálódott alfaja is létrejött, melyek mindegyike kicsit másként viselkedik. A vírus „rokonaként” emlegetik az úgynevezett SARS-vírust, amely 2002 és 2003 között szintén több tucat országban terjedt el, és csaknem 800 ember életébe került.

Kínában folyamatosan ellenőrzik a reptereket - TASR-felvétel

A vírus terjedésének előrejelzésére a tudósok különféle modelleket dolgoztak ki, a becslések egyelőre elég pesszimisták. A fertőzések terjedését a szakértők az úgynevezett alap szaporodási rátával határozzák meg. Az új koronavírus esetében ezt az értéket 3,6-ra becsülik, ami azt jelenti, hogy egy fertőzött beteg akár 3–4 további embert is megfertőzhet.

Peter Pellegrini elmondta, hogy a fertőzés miatt egyelőre nem korlátozták a közlekedést, de senkinek sem javasolja, hogy nagy, nemzetközi reptereket látogasson meg, hiszen ott van a legnagyobb esély a megfertőződésre.