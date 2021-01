Szigorúbb lezárás lesz Nyitrán, a rendőrség intenzívebb ellenőrzést ígér

A Nyitrába vezető utakon keddtől ellenőrzik a rendőrök, milyen okból érkeznek a városba az emberek. A lockdown miatt csak azokat engedik be, akik a városban élnek vagy dolgoznak. Szerdától országszerte hasonló ellenőrzéseket vezettek be a járáshatárokon, a hatóságok megkezdték a kijárási tilalom betartásának szigorú ellenőrzését - TASR-felvétel

A kormány a lockdown szigorúbb formáját vezette be a Nyitrai járásban, mivel az ottani egyetemi kórház csaknem megtelt. A járvány viszont nemcsak Nyitra környékén, hanem országos viszonylatban is súlyos, a rendőrség ezért ellenőrizni fogja a járások határait. A helyzetet tovább nehezítheti, hogy már nálunk is felbukkant a koronavírus új változata. Összefoglaltuk a vírussal kapcsolatos legfontosabb eseményeket.

A Nyitrai Egyetemi Kórházban az elmúlt hetekben kritikussá vált a helyzet, a betegágyak csaknem megteltek, az utóbbi napokban pedig 3 egészségügyi dolgozó is elhunyt. Milan Dubaj, a kórház igazgatója arra figyelmeztetett, hogy ha nem szigorítanak a járványügyi előírásokon, akkor az intézményben összeomolhat az egészségügyi ellátás.

A nyitrai helyzetről szerdán a kormány is tárgyalt, és végül elfogadták a megyei válságstáb kérését. Ennek értelmében január 11-től a járáson belül módosulnak a kijárási tilalommal kapcsolatos kivételek. Jövő hétfőtől már csak azok a személyek utazhatnak a munkahelyükre, akik fel tudnak mutatni egy negatív koronavírustesztről szóló tanúsítványt. Ugyanez vonatkozik azokra, akik a gyermeküket óvodába vagy iskolába viszik, és a helyiek már a természetbe sem mehetnek negatív teszt nélkül (utóbbi esetben a 10 év alatti gyermekek kivételt kaptak, ők mehetnek a természetbe teszt nélkül is).

Ha viszont valaki ellátogat a legközelebbi boltba vagy gyógyszertárba, akkor nincs szüksége tesztre. Azoknak sem kell részt venni a mintavételen, akik az előző 3 hónapban átestek a megbetegedésen, és erről fel tudnak mutatni valamilyen igazolást.

A szigorítások január 29-ig lesznek érvényben.

Akár 5 millió teszt is érkezhet az országba Csütörtökön 2,6 millió antigénteszt érkezik az Állami Tartalékalapba – jelentette ki Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter a kormány tegnapi ülése után. Elmondása szerint a gazdasági minisztériumnak emellett lehetősége van további 2,6 millió teszt megvásárlására, ehhez már csak alá kell írni a szerződéseket. Ez azt jelenti, hogy a következő hetekben akár már 5 millió antigéntesztet is raktározhat az állam. Az oktatási miniszter arra szólította fel az önkormányzatokat, hogy Nyitra és Trencsén városához hasonlóan mindenki szervezzen tömeges mintavételt. A tesztekről az utóbbi hetekben heves vita folyt a koalíción belül, mivel Richard Sulík gazdasági miniszter nem teljesítette időben Igor Matovič miniszterelnök közbeszerzéssel kapcsolatos kérését.

A Nyitrai járásban mindemellett a következő három hétvégén tömeges mintavételt szerveznek. Marek Hattas, Nyitra polgármestere közölte, hogy a járásban már megkezdődtek az előkészületek, így a tesztelés első fordulójára már ezen a hétvégén sor kerülhet – további részleteket a közeljövőben fognak ismertetni.

Elmondása szerint a Jaguar Land Roverben külön tesztelik majd az alkalmazottakat (mintegy 5000 főről van szó), ez a mintavétel már csütörtökön megkezdődhet.

A kórházak és a mentőszolgálatok is túlterheltek, ha nem balesethez vagy akkut páciensekhez sietnek a mentők, akkor a túlterhelt kórházakból szállítják el a pácienseket azokba, amelyekben még van hely vagy szabad lélegeztetőgép - TASR-felvétel

Szigorúbb ellenőrzések

A súlyosbodó vírusadatokra való tekintettel a szlovák rendőrség szigorúbb ellenőrzéseket ígért. A közösségi oldalukon arról tájékoztattak, hogy január 6-tól szúrópróbaszerűen igazoltathatnak a járási határokon. Emellett azokat a helyeket is ellenőrzik majd, ahol több ember találkozik egymással (például élelmiszerboltokban, drogériákban vagy akár a mintavételi pontok előtt), valamint a vonaton utazók is számíthatnak igazoltatásra.

A rendőrség arra kérte a lakosokat, hogy aki csak teheti, maradjon otthon. Továbbá felhívták a figyelmet, hogy ha valaki dolgozni megy, akkor a rendőrök elkérhetik a munkáltató által kiállított igazolványt. Ezenkívül a higiéniai előírásokra is oda fognak figyelni, tehát a kültéri maszkviseletre, a karanténkötelezettség betartására, valamint a boltok és a vendéglátóipari egységek szigorított működésére.

„Az előírások megszegése esetén minden egyes ügyet egyénileg bírál el a rendőrség. A pénzbírság nagysága marad a régiben, vagyis helyszíni bírságként 1000, közigazgatási eljárás esetén viszont akár 1650 euró is lehet”

– üzente a rendőrség.

POLÍCIA V BOJI PROTI PANDÉMII PRIJÍMA PRÍSNEJŠIE OPATRENIA Na základe neustále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie... Közzétette: Polícia Slovenskej republiky – 2021. január 5., kedd

Mutáció keleten

A járványhelyzet súlyosságát fokozhatja, hogy már Szlovákiában is felbukkant a koronavírus új mutációja, amelyet nemrégiben Dél-Angliában regisztráltak. Az úgynevezett brit törzs megjelenéséről Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter számolt be a közösségi oldalán. A tárcavezető szerint ez azért is probléma, mert a koronavírus új változata sokkal fertőzőbb, mint a korábbi. A becslések szerint ez a koronavírustörzs 70 százalékkal gyorsabban terjed, a reprodukciós szám (amely azt mutatja, hogy egy fertőzött hány további személynek adja át a vírust) pedig 0,4-gyel magasabb.

NOVÁ MUTÁCIA KORONAVÍRUSU JE DOKÁZANÁ UŽ AJ NA SLOVENSKU Odborníci ministerstva zdravotníctva už pred vianočnými... Közzétette: Marek Krajčí – 2021. január 5., kedd

További gondot okozhat, hogy a mutáció a gyerekek körében is intenzívebben terjed.

„A magas reprodukciós szám miatt világossá vált, hogy az új mutáció ellen mintegy 40 százalékkal nehezebb küzdeni, mint a korábbi típusú vírus ellen. Kemény intézkedésekre van szükség, a mobilitás teljes lecsökkentésére és a szociális kapcsolatok teljes kizárására, vagyis olyan állapotra, amely jelenleg is érvényben van Szlovákiában

– üzente Krajčí, aki azt is megjegyezte, hogy az új mutáció az eddigi adatok alapján szerencsére nem tűnik halálosabbnak, mint a régi.

Mellékhatások

A vírus új törzsét a Nagymihályi járásban vett néhány mintában mutatták ki. A Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ SR) arról tájékoztatott, hogy a laboratóriumok fel vannak készülve a mutáció felbukkanására, a tesztek segítségével pedig a továbbiakban is képesek lesznek kimutatni a fertőzést. Az ÚVZ SR regionális hivatalainak szakemberei egyúttal növelik a Nagy-Britanniából hazaérkező személyek ellenőrzését, főként a kötelező karantén betartását, valamint a tesztelésen való részvételt.

A közegészségügyi hivatal és az egészségügyi miniszter is hangsúlyozta, hogy még mindig a védőoltás jelenti a reményt, hiszen a Pfizer és a BioNTech tanulmányai egyelőre azt mutatják, hogy a vakcina az új mutáció ellen is hatásos lehet. Ugyanezt igazolják a brit tudósok elemzései az Astra Zeneca és az Oxfordi Egyetem oltóanyagánál is.

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint Szlovákiában január 4-ig összesen 7201 személyt oltottak be a koronavírus ellen. Jana Ježíková, a tárca államtitkára a TA3 kérdéseire elmondta, hogy Szlovákiában eddig 6 személynél jelentkeztek mellékhatások.

„Mindegyik esetben olyan elhanyagolható tünetekről volt szó, amelyeket az oltás csomagolásán is feltüntetnek. Az oltás után néhány órával a szúrás helye környékén éreztek fájdalmat vagy viszketést, de idővel minden egyes személynél eltűntek a tünetek”

– közölte az államtitkár.

Az egészségügyi minisztérium eddig 6 esetben regisztrált mellékhatásokat, ám egyik sem volt súlyos, pár órán belül elmúltak a tünetek - TASR-felvétel

Újabb oltóanyag

Szlovákiában továbbra is zajlik az egészségügyi dolgozók beoltása, a tárca már több mint 10 ezer kérvényt regisztrált. Egyelőre tíz oltási központ működik, a tárca tervei szerint azonban néhány napon belül már 51-re növelik a számukat. Erre azért is van szükség, mert a napokban várhatóan újabb 76 ezer oltóanyag érkezik az országba. Emellett az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Európai Bizottság is jóváhagyta a Moderna gyógyszergyártó cég oltóanyagát, így a Pfizer és a BioNTech mellett egy újabb lehetséges beszállítóval bővült a vakcinát szolgáltató cégek listája.

A Moderna vakcinájából Marek Krajčí elmondása szerint rövid időn belül megérkezik az első szállítmány, amely 12 ezer adag oltóanyagot tartalmaz majd - TASR-felvétel

A Moderna vakcináját mintegy 30 ezer önkéntesen tesztelték, és az oltóanyag 94,1 százalékos hatékonyságot mutat. Ezt a vakcinát szintén két adagban adják be, a két oltás között 28 napnak kell eltelnie.