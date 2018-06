Szigorúbb ellenőrzések az Adriánál

Pozsony | Idén is küld rendőröket Szlovákia Horvátország népszerű üdülőközpontjaiba.

A kirándulók biztonságáról július 1. és szeptember 3. között nyolc rendőr gondoskodik Split-Dalmácia megyében (Trogir, Split, Podgora, Tučepi, Brela, Makarska), valamint Tengermellék-Hegyvidék megyében (Crikvenica, Novi Vinodolski, Opatija, Cres, Krk, Mali Lošinj, Rab, Baška, Malinska és Mošćenička Draga).

A szlovák rendőrök szükség eseten más horvát városokban is teljesíthetnek szolgálatot. Céljuk a Horvátországban nyaraló szlovák turisták segítése, biztonságérzetük növelése. A szolgálatot teljesítő rendőrök horvát rendőrökkel együttműködve szolgálnak majd szlovák egyenruhában. Rendőri hatáskörökkel nem rendelkeznek Horvátországban, azonban szükség esetén tolmácsolnak, segítenek a horvát rendőrökkel való kommunikációban – tájékoztatta lapunkat Denisa Baloghová, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Több volt a baleset

Akik autóval készülnek az Adriához, azoknak nem árt tudni, hogy a horvát rendőrök idén szigorították a leggyakoribb közlekedési szabálysértésekért járó bírságokat, gyakrabban fognak tartani közúti ellenőrzéseket. A horvátok is alkalmazzák az objektív felelősség elvét, tehát a szabálysértőnek kamerafelvételek alapján postán is kiküldhetik a büntetést azon kihágásokért, amelyekért az uniós jogszabályok szerint külföldre is postázható a bírság. Horvátországban a közlekedési szabálysértésekért 300-tól 15 000 horvát kunáig (cca 2000 euró) terjedő bírságot róhatnak ki.

A statisztikák szerint egyébként a legtöbb baleset a horvát utakon tavaly júliusban és augusztusban történt. Közlekedési balesetben 2017-ben 331 ember vesztette életét, köztük 28 külföldi, az áldozatok közül kettő volt szlovák állampolgár.

A módosított közúti szabályok érintik a kerékpárosokat is, rossz látási viszonyoknál már kötelesek láthatósági mellényt viselni községben és lakott területen kívül egyaránt.

A szlovák rendőrök elérhetősége Szükség esetén a Split-Dalmácia megyében a +385 99 7201 001-es, Tengermellék-Hegyvidék megyében pedig a +385 99 7201 002-es telefonszámon lehet elérni a szolgálatot teljesítő szlovák rendőröket.

Fegyvertilalom

A horvát hatóságok külön figyelmeztetik a turistákat, hogy szigorúan tilos bejelentés nélkül könnygázspray-t, vadászkést vagy baseballütőt hordani. Ezen eszközök birtoklását még a határátlépés során kell jelenteni a szolgálatot teljesítő határőrnek. Aki megfeledkezik erről a kötelességről, s a rendőrök lefoglalnak nála ilyen fegyvert, azt bíróság elé vezethetik, a büntetés ebben az esetben akár egyéves szabadságvesztés is lehet.

Mészáros Anikó