Szigorúbb büntetések várnak a sofőrökre

Pozsony | A kormány szerdai ülésén elfogadta a közúti közlekedésről szóló törvény módosítását, melynek értelmében bizonyos szabálysértésekért szigorúbb büntetésekre számíthatnak a sofőrök, és fokozottabban ellenőrzik majd a kezdő sofőröket is.

A módosítás értelmében volán mögött telefonálni továbbra is csak hands-free üzemmódban lehet, vagyis tilos a mobilt kézben tartani. Ezt a szabályt kiterjesztenék más telekommunikációs, audiovizuális készülékekre is. A szabályszegők az eddigi 50 eurós büntetés kétszeresére számíthatnak a jövőben.

A tárca lehetővé tenné, hogy a fiatalok az eddiginél korábban juthassanak hozzá bizonyos típusú jogosítványokhoz. A C és CE (teherautó) kategóriás jogosítványt 21 helyett 18, a D és DE (autóbusz) kategóriásat pedig 24 helyett 21 éves kortól lehetne megszerezni.

Bevezetik a mentősávokat

Újdonság lenne az is, hogy az autópályákon dugó esetén kötelező lenne az úgynevezett mentősáv kialakítása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy dugó vagy torlódás esetén a belső sávban lévő autósoknak amennyire csak lehet, balra kell húzódniuk, míg a külső sávban autózóknak jobbra kell kihúzódniuk. A mentősáv kialakításakor a leállósávra is rámehetnek a sofőrök. Kettőnél több sáv esetén a legbelső sávban haladóknak ugyanúgy balra kell lehúzódniuk, míg a többieknek jobbra. Az előírás megszegéséért 99 eurós bírság jár, míg a mentők vagy tűzoltók áthaladásának korlátozásáért 300 eurós büntetés fog fenyegetni. A minisztérium a módosító javaslattal egyszerűsítené a gépjárművek nyilvántartásba vételét, illetve átjelentését is. A jövőben a gépjármű-tulajdonosnak már nem kellene bemutatnia a közlekedési felügyelőségnek azokat a járási hivatal által kiadott határozatokat, amelyeket a járási hivatal elektronikus formában korábban elküldött a felügyelőségnek.

Elkobozható rendszám

A rendőrség ugyanakkor lehetőséget kap a gépjárművek rendszámainak és iratainak lefoglalására, ha olyan autót állítanak le, amellyel a tulajdonos korábban közlekedési szabálysértést követett el, ám az objektív felelősség elve alapján kiküldött bírságot nem térítette.

Fontos változás az is, hogy a törvény a jelenlegi szabályozáshoz képest már megkülönbözteti, hogy a sofőr baleset, vagy káreset helyszínéről menekült-e el. A 300-tól 1300 euróig terjedő bírság helyett ezért a szabálysértésért minimum 200, maximum 1000 euróig terjedő bírság fog fenyegetni. ⋌(dem, TASR)