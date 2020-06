Szigorítanának a pártok az abortusz szabályain

Egy nappal azután, hogy Zuzana Čaputová köztársasági elnök kijelentette, a művi terhességmegszakítással kapcsolatos bárminemű törvénymódosítást szakmai és társadalmi vitának kell megelőznie, az OĽaNO frakciójának néhány képviselője pénteken nyilvánosságra hozta azt a törvénytervezetet, amellyel az abortuszt mérlegelő nőket célozzák meg.

Letiltott reklámok

Anna Záborská, a Keresztény Unió vezetője szerint nem tiltanak meg semmit, és nem módosulnak radikálisan a művi terhességmegszakításhoz való hozzáférés feltételei. A javaslat értelmében azonban az abortuszt kérvényező nők 48 óra helyett 96 óráig változtathatnák meg a döntésüket. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kérvény benyújtása után négy napig nem lesz elvégezhető a beavatkozás. A képviselők az ez alatt történő tájékoztatás minőségén is változtatnának, és javasolni fogják azt is, hogy tiltsák be a művi terhességmegszakításokról szóló reklámokat. Végezetül pedig kötelezővé tennék, hogy két orvosi szakvélemény is megerősítse: a terhesség veszélyes az anya vagy a magzat életére. Ezt a vizsgálatot az egészségügyi biztosítás fedezné.

Anyagi támogatás

A képviselők néhány szociális intézkedés módosítását is javasolják. Bevezetnék, hogy a nők már a terhességük alatt is anyagi támogatásban részesüljenek, valamint megszüntetnék azt a szabályt, amely szerint az újszülöttnek legalább 28 napig kell élnie ahhoz, hogy az anya jogosult legyen a szülés után járó egyszeri anyasági támogatásra. Ha beteg gyermek születne, a támogatás összege a jelenlegi négyszerese lenne.

A terhes nőknek szállást biztosítanának arra az esetre, ha megtartanák gyermeküket, ám az anyagi helyzetük ezt nem engedné meg. Ezzel a lehetőséggel élhetnének a kisgyereket nevelő várandós nők, valamint diákok is, sőt, három évig ezeken a szállókon nevelhetnék gyerekeiket. De ezt ki lehetne használni az úgynevezett rejtett terhesség idején is, ha a nők a szülés után egyből örökbeadnák a gyerekeiket.

További három javaslat

A javaslatokról a koalíció már egyeztetett, többen is jelezték, támogatni fogják őket a szavazáson.

Ezen kívül azonban még három, a művi terhességmegszakításra vonatkozó törvényjavaslatról döntenek majd a honatyák. Ezek közül kettőt a Kotleba-féle Mi Szlovákiánk Néppárt (ĽSNS) nyújtott be, egyet pedig a Kotlebáék listáján parlamentbe jutó Štefan Kuffa és a Kereszténydemokrácia – Élet és Jólét (KDŽP) tagjai.

Kotlebáék egyik javaslata a jelenleg érvényben levő 12 hét helyett 8-ra csökkentené azt az időtartamot, amely alatt a nők kérhetnék a művi terhességmegszakítást. Ezzel együtt a nem szlovák állampolgárok számára tilos lenne abortuszt végezni az ország területen. Ugyanezzel a törvénnyel Kotleba már tavaly is próbálkozott, akkor a parlament elutasította azt.

A párt másik javaslata szerint a nő akkor vetethetné el a magzatot, ha az veszélyes az anya életére, vagy a kihordása életre szóló egészségügyi kockázatot jelentene az anyára. A tervezet csak abban az esetben engedélyezné a nőknek művi terhességmegszakítást, ha az anya nemi erőszak következtében esett teherbe. Tavaly Richard Vašečka, jelenleg az OľaNO frakciójában ülő képviselő próbálkozott ugyanezzel, sikertelenül.

Kuffa javaslata nem tartalmaz sok újdonságot, 2019-ben az OĽaNO nyújtott be egy hasonló törvénymódosítást. Ebben fogalmazták meg az ún. eltitkolt várandósság intézményét, amelynek lényege, hogy az anya a terhesség 21. hetétől betegszabadságra mehetne, hogy titokban hordja ki a gyermekét.

Ugyanekkor volt szó arról is, hogy módosulna az abortusz mellett döntő nők tájékoztatása is. A jelenleg érvényben lévő információs ívből manipulatív célzattal eltávolították, hogy az abortusz a lehető legkevesebb kockázatot rejti magában, valamint azt is, hogy a beavatkozás fájdalommentes.

Szabadon szavazhatnak

A három ellenzéki módosítással kapcsolatban megkerestük a parlamenti pártokat is. Az OĽaNO arról tájékoztatott, hogy az ellenzékkel való szavazás elfogadhatatlan. Ezzel együtt azonban arra is figyelmeztetett, hogy a párt képviselői tiszteletben tartják a koalíciós szerződésben megfogalmazott alapelveket. A Smer szűkszavúan annyit mondott, hogy pártjukban továbbra is érvényes, hogy értékrendbeli kérdések esetében a képviselők szabad kezet kapnak a szavazáskor.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon a Smert elhagyó képviselők mit gondolnak a témáról, de lapzártánkig sem ők, sem a többi párt nem válaszoltak.