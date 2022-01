Szerdán ismét változnak a járványügyi óvintézkedések, jön az OP+-rezsim

Szerdán életbe lépnek a szigorítások, amelyeket a kormány a múlt héten hagyott jóvá. A Szlovák Közegészségügyi Hivatal hétfőn kiadott rendelete azonban több ponton is módosította azt, amit az egészségügyi miniszter nemrégiben bejelentett. A könnyebb érthetőség érdekében kérdés–válasz formában foglaltuk össze a változásokat.

Pozsony | Szerdán életbe lépnek a szigorítások, amelyeket a kormány a múlt héten hagyott jóvá. A Szlovák Közegészségügyi Hivatal hétfőn kiadott rendelete azonban több ponton is módosította azt, amit az egészségügyi miniszter nemrégiben bejelentett. A könnyebb érthetőség érdekében kérdés–válasz formában foglaltuk össze a változásokat.

Milyen járványügyi kategóriák lesznek szerdától?

Az eddigi OTP- és OP-rezsim mellett megjelenik az OP+-rezsim is, amelyet kifejezetten az omikron variáns gyors terjedése miatt alakítottak ki. Az OP+-kategóriába tartoznak azok, akik a legnagyobb védettséggel rendelkeznek. Csak ezek a személyek látogathatják a vírus terjedése szempontjából különösen kockázatosnak számító rendezvényeket.

Hogyan tudhatom meg, hogy melyik kategóriába tartozom?

Az OTP-kategóriában nem történt különösebb változás a jelenlegi előírásokhoz képest. Ennél nagyobb fejtörést okozhat az OP- és az OP+-rezsim megkülönböztetése, hiszen a két kategória igencsak hasonló. Nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy az OP+-rezsimbe azokat sorolják, akik már megkapták mindhárom vakcinájukat (a Johnson&Johnson esetében két vakcinát), ezzel szemben az OP-rezsimbe tartoznak azok, akik eddig egy vagy két dózist vettek fel. Az OP+-rezsim részletes feltételrendszerét az alábbi keretben találja

Az OP+-rezsimbe tartoznak: Akik megkapták a kiegészítő, harmadik dózist (a Johnson&Johnson vakcinája esetében elég a két adag),

Akik eddig csak két vakcinát kaptak, de fel tudnak mutatni egy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet, vagy egy 48 óránál nem régebbi negatív antigéntesztet (a mintavétel idejétől számítva),

Akik eddig két vakcinát kaptak, de az utóbbi 180 napban átestek a betegségen, és ezt igazolni is tudják egy pozitív PCR-teszteredménnyel ,

Azok a 18 évnél és 2 hónapnál fiatalabbak, akik megkapták mindkét oltásukat,

Azok, akik már betöltötték a 6. életévüket, de még nem idősebbek 12 évnél és két hónapnál, de nekik fel kell mutatniuk egy negatív teszteredményt,

A 6 év alatti gyermekek,

Azok, akik az egészségügyi problémájuk miatt nem kaphatnak oltást, és erről fel tudnak mutatni egy igazolást, viszont nekik is szükségük van negatív tesztre.

Fontos még kiemelni, hogy a fertőzésen átesettek esetében változás van ahhoz képest, amit Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter a múlt héten bejelentett. Ő ugyanis azt mondta, hogy a fertőzés utáni védettségi idő 180 napról 90 napra rövidül mind az OP-, mind az OTP-kategóriában. A Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ SR) rendelete azonban felülírta ezt, vagyis a védettségi idő továbbra is fél évnek számít.

Vannak még változások a múlt héten beharangozott intézkedésekben?

Igen, az OP+-kategóriában van még két változás, ami a gyerekeket érinti. Az egyik, hogy 6 éves korig egyáltalán nem lesz szükség a negatív teszteredményre. A miniszter múlt heti bejelentése alapján a 2 és 12 év közötti gyerekeknek fel kellett volna mutatniuk egy tesztet az OP+-rezsimben, de végül ezt megváltoztatták. Vagyis ez azt jelenti, hogy a gyerek a 6. életévének betöltéséig védettnek számít akkor is, ha nincs beoltva, nincs tesztje és nem esett át a betegségen.

Változás van még a 6 éves, vagy annál idősebb gyermekeknél is. Az ő esetükben egyelőre csak két vakcinát lehet beadatni, vagyis elvileg az oltás útján nem tartozhattak volna az OP+-rezsimbe. A minisztérium ezt úgy akarta megoldani, hogy fel kellett volna mutatniuk egy negatív tesztet. A Szlovák Közegészségügyi Hivatal rendelete alapján azonban erre nem lesz szükség, a két oltással rendelkező gyermekek 18 éves és két hónapos korukig teszt nélkül is mehetnek a legkockázatosabb rendezvényekre.

Mi van azokkal a 6. életévüket betöltő gyerekekkel, akik nincsenek beoltva?

A 6. életévüket betöltő, de 12 évnél és 2 hónapnál nem idősebb gyerekek úgy is bekerülhetnek az OP+-csoportba, hogy nincsenek beoltva és nem estek át a fertőzésen, de fel tudnak mutatni egy negatív teszteredményt. 12 év és két hónap felett azonban pusztán a teszt már nem lesz elegendő, ha a különösen kockázatos rendezvényekre mennének, ilyen esetben már szükség van legalább két oltásra.

Hova mehetnek az OP+-kategóriába tartozók?

Az ÚVZ SR a legkockázatosabb tevékenységek közé sorolja az edzőtermeket, a wellness-központokat, az akvaparkokat, a fürdőket, a hoteleket és a panziókat, ide csak az OP+-rezsimbe tartozók mehetnek. Kockázatosnak számítanak még azok a tömegrendezvények, ahol a vendégek nyilvános helyen fogyasztanak ételt és italt, és nincs állandó ülőhelyük, vagyis az ünnepségek, a lagzik, a szórakozóhelyek és az ezekhez hasonló események. Ezeken legfeljebb csak 20 személy vehet részt.

Hol lesz érvényben az OP-rezsim?

Az OP-rezsim marad például az éttermekben. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek már csak este 10 óráig fogadhatnak vendégeket (nem feltétlenül kell 10 után bezárniuk, de utána már csak kiadást vagy kiszállítást végezhetnek). Az éttermekben továbbra is be kell tartani az asztalok közti kétméteres távolságot, és egy asztalán legfeljebb csak négy személy foglalhat helyet (kivéve, ha egy háztartásban élőkről van szó, akkor többen is). Az OP-rezsimbe tartoznak még a különféle testápolást végző szolgáltatások, mint például a fodrászok, a manikűrösök, a kozmetikusok, stb. Ide sorolták még a múzeumokat, galériákat és a különféle kiállításokat.

Mi a helyzet az OTP-rezsimmel?

Az OTP-rezsim kötelező maradt a munkahelyeken, a munkáltatóknak legalább heti 1 tesztelést kell biztosítaniuk. Újdonság, hogy OTP-rezsimbe kerültek az autóiskolák is (eddig csak az oltottak és a fertőzésen átesettek járhattak). Emellett ide tartoznak még a sífelvonók és a kültéri sportpályák is, amelyeket szintén csak hajnali 5 és este 10 között lehet igénybe venni. Korábban azt tervezték, hogy a taxikat is OTP-rezsimben működtetik, de ez végül nem valósult meg, tehát védettségtől függetlenül bárki taxizhat.

A boltok továbbra is OP-rezsimben működnek?

Bizonyos boltok igen, viszont néhány üzlet kikerült az OP-kategóriából, ami azt jelenti, hogy már mindenkit beengedhetnek. Ide tartoznak a cipőboltok, az irodai és iskolai segédeszközöket árusító boltok, a festéküzletek, valamint a könyvtárak is. A teljes listát megtalálhatják az ujszo.com honlapon.

Vannak még egyéb változások is, amelyek nem az egyes kategóriákra vonatkoznak?

Igen, egy nagyon fontos változás még lesz: már kültéren is kötelezővé válik a maszkviselés. Csak akkor vehetjük le a védőeszközt, ha a kétméteres körzetünkben nem tartózkodik senki. Az ÚVZ SR továbbá emlékeztetett, hogy a tömegrendezvényeken is kötelező maszkot viselni.