Szakadékba esett a forint: 370-et ér egy euró

Délelőtt megdőlt a 2020. április 1-jén beállított 369,7 forintos rekord, és nem sokkal később a 370-es lélektani határt is átvitte az árfolyam, igaz, utána „visszaerősödött” 369-re. A dollárral szemben is történelmi mélyponton van a magyar fizetőeszköz. 328 forint fölött van az új rekord. „A piac továbbra is visszafogottnak ítélheti a magyar jegybank lépéseit, kamatemelési lépéseit, így ez is közrejátszhatott a gyengélkedésben, illetve a dollár erősödése is negatív hatással volt a forintra” - írta elemzésében a KBC Equitas. (Tx, NapiG., Portf.)

Támogassa az ujszo.com -ot Úgy vagyunk az újságírással, mint a hivatásos zenészek: fellépünk naponta a „kőszínházban", elegáns ruhában a hűséges, bérletes közönségünk előtt, vagyis eljuttatjuk a postaládákba, árushelyekre nyomtatott napilapként a fizetős Új Szót. És mondhatjuk azt, hogy kiállunk a mélyen tisztelt publikum elé a korzón is, kicsit könnyedebben szórakoztatjuk, elgondolkodtatjuk a közönséget, érzelmeket kiváltva az erre járó tömegből. Ez az előadás pontosan olyan szenvedélyes, mint a kőszínházi fellépés, ugyanúgy sok munkával jár, mégis ingyenes. Ha tetszett, hálásan fogadjuk adományát, amit a jelképes hegedűtokba helyezhet. Eddigi felajánlásait is szívből köszönjük az új hangszerekhez, a zenekar bővítéséhez, a repertoár kiszélesítéséhez: az ujszo.com naprakész működtetéséhez. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom