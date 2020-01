Szabó szerint Marček hazudik

Szabó rámutatott, hogy Marček állítása szerint a Kuciak-gyilkosság megrendelését 2018 elején kapta Andruskótól, az ehhez használt fegyvert pedig – szintén Marček vallomása szerint – 2017-ben vásárolták.

Szabó ezután élt a vallomástétel megtagadásával, így az ügyész a vádlott korábbi kihallgatásának jegyzőkönyvéből olvasott fel. Ebből kiderül, hogy Ján Kuciakra és jegyesére, Martina Kušnírovára már holtan találták a nagymácsédi házukban.

Szabó korábbi vallomásában arról is beszélt, hogy ő még javasolta is, hogy a gyilkosságot jelentsék be a rendőrségen, ezt azonban Marček ellenezte – tartva attól, hogy rájuk kenik majd.

Szabó szerint Marček a Molnár-gyilkosságban sem mondott igazat. Úgy gondolja, Marček azért állít róla valótlanságokat, mert mindig is irigyelte a jó családi hátterét.

„Úgy gondolom, hogy Miroslav Marček engem is meg akart ölni, és ha nem vettek volna őrizetbe, az év végét sem értem volna meg”

– mondta Szabó azzal, hogy Marček már egyszer nyilvánvalóvá tette számára, hogy két embert megölt, egyúttal pedig megfenyegette, ha ezt elmondja valakinek, őt is megöli majd.

(Denník N, aktuality.sk)