Feltehetően Zsuzsovát is kihallgatja a bíróság

Bazin | A mai tárgyaláson arról is döntés születik, felolvassák-e a Threema-üzenetek átiratát. A bíróság valószínűleg kihallgatja Alena Zsuzsová vádlottat, valamint az újságírókat megfigyelő csoport három tagját is, Peter Tóthot, Štefan Mlynarčíkot és Miroslav Kriakot is.