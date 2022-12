Sulík megbuktatná a kormányt

„A kormánynak nincs létjogosultsága. Minél előbb véget kell vetnünk ennek a szenvedésnek” – mondta Richard Sulík (SaS), majd közölte, pártja bizalmatlansági indítványt nyújt be Eduard Heger (OĽaNO) kormánya ellen. A miniszterelnök nem érti a lépést, de bízik benne, hogy a demokratikus képviselők nem buktatják meg a kormányt.

Pozsony | „A kormánynak nincs létjogosultsága. Minél előbb véget kell vetnünk ennek a szenvedésnek” – mondta Richard Sulík (SaS), majd közölte, pártja bizalmatlansági indítványt nyújt be Eduard Heger (OĽaNO) kormánya ellen. A miniszterelnök nem érti a lépést, de bízik benne, hogy a demokratikus képviselők nem buktatják meg a kormányt.

A rendkívüli ülés kihirdetéséhez legalább 30 képviselő aláírására van szükség, a 20 taggal rendelkező liberális frakció a Peter Pellegrini vezette Hlashoz fordult támogatásért. A házszabály értelmében a parlament elnöke 7 napon belül hívja össze a rendkívüli ülést. Sulík beszédében kiemelte, a kormányból való távozást követően konstruktív ellenzéki pártként szerettek volna tevékenykedni, illetve valós esélyt akartak adni a koalíciónak. „Sajnos ez a kormány elveszítette létjogosultságát. Ez a kormány egész Szlovákiának árt. Ahány döntés, annyi kudarc” – mondta arra utalva, hogy a kormány képtelen megoldani a lakosság problémáit. Hangsúlyozta, a koalíció igazi főnöke Boris Kollár, s felrótta, hogy a kormánypártok lemondtak a korrupció és a maffia elleni harcról. Úgy véli, ezt igazolja az is, hogy a Sme rodina vétója miatt nem sikerült megváltoztatni a büntető törvénykönyv 363-as paragrafusát, „ami szinte korlátlan hatáskört biztosít Maroš Žilinka főügyésznek”. Mindemellett kritikával illette a jövő évi állami költségvetés tervezetét, melyből „hiányoznak a kiadási korlátok és rekordméretű a deficit”. Rámutatott, a költségvetés árt az önkormányzatoknak, melyek több száz millió eurótól esnek el, ráadásul veszélybe sodorja az uniós helyreállítási alapból származó források kifizetését is. A pártelnök az orvosszakszervezettel folytatott tárgyalást, valamint a menekültválság félrekezelését egyaránt a kormány kudarcai között említette.

Sulík szerint, ha a parlament nem szavaz bizalmat Heger kormányának, három alternatív megoldás van – új, legalább 76 képviselővel rendelkező koalíció a 2020-as választási eredmények alapján, hivatalnokkormány vagy előrehozott választás. „Ahelyett, hogy korrupcióellenes lenne, populista koalíciónk van” – jelentette ki Mária Kolíková (SaS) volt igazságügyi miniszter. Branislav Gröhling (SaS), a párt alelnöke pedig a szélsőségek felerősödésével indokolta a kormányváltást.

Előrehozott választás

„A Hlas mind a tizenegy képviselője támogatni fogja az Eduard Heger miniszterelnökkel szembeni bizalmatlansági indítványt” – szögezte le Pellegrini, majd hozzátette, ez nem egy új politikai szövetség kezdete, ha a Smer képviselői keresték volna fel őket, akkor is aláírták volna a kezdeményezést. Az állásfoglalásból kiderül, a párt csak az előrehozott választást tartja elfogadható megoldásnak. „Semmilyen hivatalnokkormány vagy új többség a parlamentben – csak az emberek dönthetik el, kit hatalmaznak fel arra, hogy ezekben a nehéz időkben kivezesse Szlovákiát a válságból” – állítja a volt kormányfő, aki bízik benne, hogy Heger kormányának bukása esetén Kollár is megérti, hogy az egyetlen kiút az előrehozott választás, és tárgyalni kezd az ellenzékkel a dátum kitűzéséről.

Robert Fico (Smer) megismételte, rájuk mindig lehet számítani, ha a kormány vagy kormánytag leváltásáról van szó. „Megbuktassuk a kormányt, hogy Sulík visszatérjen a kormányba? Úgy tűnik, gúnyt űznek belőlünk” – reagált az SaS bejelentésére Fico.

A demokrácia hóhéra

Heger a sajtótájékoztatón azt mondta, nem aggódik a kormány bukásáról szóló szavazás miatt, szerinte a demokratikus képviselők nem fogják megszavazni. „Nem tudom elképzelni, hogyan néznének utána a tükörbe” – tette hozzá, majd megjegyezte, nem érti, a koalíciós partner, később konstruktív ellenzéki párt néhány hónap alatt hogyan jutott odáig, hogy 12 év alatt a harmadik demokratikus és korrupcióellenes kormányt akarja megbuktatni. Úgy véli, az SaS már nem tagadhatja le az együttműködést Pellegrinivel. Emlékeztetett Zuzana Čaputová államfő országértékelőjére, melyben méltatta a kormány reformjait és demokrácia megóvására figyelmeztetett. Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter szerint az SaS belülről próbálta megdönteni a kormányt, ám ez nem sikerült, ezért „összefogott” a maffiával. Michal Šipoš, az OĽaNO frakcióvezetője szerint Sulík lepaktált az ördöggel és bármit megtesz a kormányváltás érdekében.

Mindeközben a Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter visszahívására irányuló javaslat sikertelen volt, a 143 képviselőből 71-en támogatták az indítványt. A tárcavezető menesztéséhez 5 szavazat hiányzott. Mikulec távozását több koalíciós képviselő is támogatta, a Sme rodinából Peter Pčolinský, Adriana Pčolinská és Martin Borguľa is megszavazta az ellenzék javaslatát. Az SaS sem volt egységes – a politikusok szabad kezet kaptak, így például Vladimíra Marcinková és Ondrej Dostál is tartózkodtak. Sulík állítása szerint a kormánnyal szembeni bizalmatlansági indítvány kérdésében összhang uralkodik a pártban és a frakció mind a 20 tagja megszavazza.

Juraj Šeliga (Za ľudí) szerda este a közösségi médiában reagált a döntésre, elsősorban azt kérdezi, miért pont most. „Richard, mit vétett ellened Edo, hogy hajlandó vagy összefogni Ficóval és Pellegrinivel?” – kérdezi Šeliga, majd az egykori párttársaihoz fordul: elfelejtettétek az Iveta Radičová kormányának bukását követő 8 évet?