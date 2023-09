Stresszes lehet a tanévkezdés, de van módja a kezdetek megkönnyítésének

Hétfőn több tízezer kiselsős megy először iskolába. Mit javasol a szülőknek, mire figyeljenek oda ebben az időszakban?

Az általános iskola megkezdése ijesztő lehet a szülőnek és a gyermeknek egyaránt, de izgalmas új fejezet kezdetét jelzi. Minden gyermek más-más fejlődési szakaszban kerül iskolába, és ez teljesen normális. Sok gyermek számára természetesnek tűnik az óvodából való átmenet, már ismerik a tanárokat és a barátaikat. Előfordulhat azonban, hogy a gyermek szorongást érez majd az iskola előtt, s további megnyugtatásra lesz szüksége a szülők részéről. Az iskolai szorongás leggyakoribb tünetei a fizikai panaszok, mint például gyakori hasi fájdalom, fejfájás vagy hányinger, illetve változások az étkezésben vagy az alvásban. A szeretett tevékenységek iránti érdeklődés elvesztése is de tartozik, valamint említhetjük az ingerlékenységet, koncentrációs nehézségeket. Az iskolakezdéssel összefüggő szorongás a legtöbb gyermeknél általában néhány héten belül elmúlik. Ha tovább tart vagy szélsőséges tüneteit észlelik a szülők, javaslom, forduljanak szakemberhez. Gyakran előfordul azonban, hogy a szülő jobban szorong, mint a gyerek, és ezt az érzést átviszi a gyerekre.

Hogyan lehet a legjobban felkészíteni a gyermeket a tanévkezdésre? Mivel motiválhatják a szülők a gyerekeket? Milyen játékok, tevékenységek segíthetik a gyermekeket az iskolai rutinba való könnyebb beilleszkedésben?

Javaslom, használják ki az iskola előtti napot egy pihentető családi napra egy-két szórakoztató tevékenységgel. Ha a gyermek fél a változástól, kiemelheti számára az iskolakezdés pozitívumait. Fontos emlékeztetni a kicsiket azokra az izgalmas tevékenységekre, amelyek az iskolában várják, mint például a festés, a barátokkal töltött idő, játék az építőkockákkal vagy a homokozóban. Ugyanakkor, fontos a türelem, hogy a gyermek érezze az őszinte érdeklődést az aggályai iránt, illetve az is, hogy a szülő megőrizze a nyugalmát. Az első nap az iskolában gyakran rosszabb a szülőnek, mint a gyereknek. A reggelek különösen megterhelőek lehetnek, alakítsanak ki reggeli rutint, és gondoskodjanak arról, hogy a gyermek hozzáférjen a reggelihez. Fontos elegendő időt hagyni a reggeli készülődésre, a zökkenőmentes iskolai reggel elérésében segít a tervezés. Bátorítsák a gyerekeket, hogy előző este tegyék meg, amit tudnak. Lefekvés előtt győződjenek meg arról, hogy a tízórai be van csomagolva, a ruhák elő vannak készítve, a reggeli meg van tervezve, a házi feladatok és egyéb segédeszközök be vannak csomagolva. Az egyik dolog, amit a gyermek az iskola első évében kezd elsajátítani, az az egyszerű szavak és mondatok elolvasása. Nem kell tudnia önállóan könyveket olvasni az iskolakezdés előtt, de lehetőséget kell kapnia arra, hogy élvezze a könyveket, hallgassa, ahogy felolvassák, és csatlakozzon az ismerős szövegekhez. Hasznos ezt a napi rutin részévé tenni, például lefekvés előtt. Jó ösztönözni a gyermeket a számolás gyakorlására is, hogy a számminták természetessé váljanak számára.

A kezdeti nehézségeket nem lehet teljesen kiküszöbölni, milyen problémák jelentkeznek leggyakrabban a kiselsősöknél az első hetekben?

Legfőképpen a szorongás, melynek sok fajtája van. Az elsősök esetében ez inkább a szeparációs szorongással és az anyától, apától vagy más gondozótól való távollét miatti félelemmel függhet össze. Ez dührohamokhoz vezethet az iskolába érkezéskor, és nehézségeket okozhat a napközbeni ellazulásban. Ezenkívül előfordulhat a szociális interakciókat kísérő szorongás is.

Szeptember negyedikén az idősebb diákok is visszaülnek az iskolapadba. Milyen gyakori érzelmi reakciókat tapasztalhatnak a gyerekek a nyári szünet után? Hogyan támogathatja például egy kamasz visszatérését az iskolába a szülő?

Leggyakrabban a szorongás jelentkezhet, de előfordul a félelem és az öröm is. A diákok gyakran idegesek, szomorúak, hogy vége a „semmit- tevésnek” és kezdődik a tanulás, az iskolai rutin. Egy átlagos gyerek iskolai napja tele van potenciális stressztényezőkkel, amelyek közé tartozik a szülőktől való elszakadás, a tanulmányi elvárások teljesítése, a különböző csoportok kezelése és a zsúfolt iskolai folyosók. Különösen a már szorongással küszködő gyermekek számára nagyon stresszes lehet az iskolába való visszatérés. A nyári vakáció után nehéz lehet az új időbeosztáshoz igazodni, különösen azoknak a tizenéveseknek, akik késő este fekszenek le, és egész nap az ágyban vannak. A változás okozta stressz elkerülése érdekében a struktúra kialakítását érdemes elkezdeni már a tanévkezdés előtt. A tinédzserek természetes erősségekkel és tehetségekkel rendelkeznek, és a szülők ezeket felhasználhatják az iskolába való visszatérés során felmerülő akadályok leküzdésére. Segíthetünk a tizenéveseknek a pozitív dolgokra összpontosítani, miközben elismerjük azt is, ami nem megy olyan jól. Nagyon fontos a kommunikáció, a legjobb tipp a szülőknek, akik szeretnék tudni, hogyan csökkentsék az iskolai stresszt: beszéljenek a tinédzserükkel!