Sólymos: A D4/R7 kapcsán a rendőrség mintaszerűen együttműködik a felügyelőkkel

Sólymos László (Most-Híd) környezetvédelmi miniszter értékelte a rendőrség együttműködését a Környezetvédelmi Minisztériummal a csütörtöki razzia során. A rendőrségi akció a D4/R7 pozsonyi körgyűrű építésével kapcsolatban felmerült gyanúval áll összefüggésben. A miniszter elmondása szerint a rendőröket környezetvédelmi felügyelők és a tárcánál dolgozó szakértők is elkísérték.

„A minisztérium komolyan veszi a környezetvédelmi bűncselekmények elleni harcot. Csütörtökön razziára kerül sor a D4/R7 építésével kapcsolatban felmerült gyanú miatt. Örülök, hogy a rendőrség mintaszerűen együttműködik a környezetvédelmi felügyelőinkkel a terepen” – mondta Sólymos.

Hozzátette: a körgyűrű építésével kapcsolatban felmerült gyanúval a tárca több hónapja foglalkozik, együttműködve a rendőrséggel. „Ez egy járható út, és éppen ezért támogatjuk és hozzájárulunk a szlovák környezetvédelmi rendőrség létesítéséhez.” – hangsúlyozta Sólymos.

A rendőrség csütörtök kora reggel óta Pozsony megye több pontján is razziázik környezetvédelmi bűncselekmények miatt. Az akció azzal a gyanúval függhet össze, hogy a D4/R7 körgyűrű építéséhez szennyezett földet használtak fel. A rendőrség megerősítette, hogy több házkutatást is véghezvittek, valamint átkutattak több nem lakáscélú helyiséget is. Bővebb tájékoztatást akkorra ígértek, amikor azt a nyomozás állása már lehetővé teszi.