Šimko: Fontos a V4-ek együttműködése az illegális migráció kérdésében

„Šimko szerint az illegális migráció kapcsán a résztvevők egyetértettek abban, hogy az együttműködés jó, főleg az érintett országok rendőri egységei között. Pintér Sándor magyar belügyminiszter megállapította: más országok segítségének köszönhetően Magyarországon 50 százalékkal csökkent az illegális határátlépők száma. Gerhard Karner osztrák belügyminiszter hozzátette: a közös intézkedéseknek köszönhetően Ausztriában 30 százalékkal sikerült csökkenteni az illegális migrációt.

A találkozó témája volt továbbá a hibrid veszélyek és a félretájékoztatás elleni küzdelem is. Šimko megállapította: egy olyan témáról van szó, amely minden országnak kihívást jelent. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy az EU-s országok céljai jól vannak beállítva, de az elérésükhöz nincsenek elég hatékony eszközeik.

Lukáš Hendrych cseh államtitkár egyúttal kijelentette: Csehország elkövetkező V4-es elnöksége alatt az ország továbbra is erősíteni fogja a külső határok védelmét, ahogy a migrációt kiváltó tényezők ellen is küzdeni fog. A belső határok lezárásával nem ért egyet. Csehország szintén támogatja a schengeni övezet bővítését, ahogy a természeti katasztrófák megoldását segítő nemzetközi együttműködést is.