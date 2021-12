Sehol másutt nem diszkriminálják úgy az éttermeket, mint Szlovákiában

„Míg az iskolák, az üzletek, a szállodák – kisebb-nagyobb megszorításokkal – működhetnek, a szlovákiai éttermeknek továbbra is zárva kell tartaniuk. Európában Szlovákia az egyedüli olyan ország, amelynek a kormánya ekkora szigorral lép fel a vendéglátósokkal szemben. Ha a hónap végéig semmi sem változik, akkor csak idén 180 napos zárlatról beszélhetünk az éttermek esetében, miközben a járvány kirobbanása óta eltelt időszakban együttesen már 344 olyan nap volt, amelyen nem nyithattak ki” – mondta el lapunknak Ján Laš, a Mentsük meg a gasztroágazatot kezdeményezés egyik képviselője. Ha ez még nem lenne elég, a vendéglátósok szerint a kormány által nekik ígért támogatási rendszer elhibázott és rendkívül lassú.

„A járvány első és második hullámához képest semmilyen javulást nem tapasztaltunk. Épp ellenkezőleg, tovább nőtt azon vállalkozások száma, amelyek a rosszul beállított rendszer miatt egyáltalán nem jutnak hozzá a támogatásokhoz” – mondta el Laš. Példaként a munkaügyi tárca Elsősegély programjának a napokban bejelentetett 3B intézkedéscsomagját említette, amelyet a bezárásra kényszerített vállalkozások ugyan újra igénybe vehetnek, legfeljebb azonban 50 alkalmazottig. Gondok vannak azonban a munkaügyi tárca által a bérleti díjakra folyósított támogatásokkal, amelyek kifizetését továbbra is rendkívül bonyolult feltételekhez kötik, és hasonló a helyzet a közlekedési tárca által meghirdetett támogatásokkal is.

Segítene az áfacsökkentés

A Mentsük meg a gasztroágazatot kezdeményezés szerint a leghatékonyabb támogatást – azon kívül, hogy végre az éttermeknek is lehetővé tennék a nyitást – a szolgáltatásaikra kivetett áfakulcs csökkentése jelenthetné, ez ugyanis ma jóval magasabb, mint a környező országokban. „Míg Szlovákiában ez 20 százalék, Lengyelországban 8, Csehországban 10, Ausztriában, Magyarországon, Németországban és Nagy-Britanniában 5, Franciaországban pedig 5,5 százalék” – figyelmeztet Laš. Szerinte a kormány részéről ugyan azzal biztatták őket, hogy az áfakulcsot csökkenthetnék, az elmúlt időszakban azonban mély hallgatás övezi ezt a témát a politikusok részéről.

Újabb csődhullám fenyeget

„Ha a kormány részéről továbbra sem számíthatunk hatékony segítségre, vállalkozások százai mehetnek szinte azonnal csődbe, amelyek mindeddig becsületesen fizették az adót az államnak. Valóban ennyire nem fontos ez az ágazat a kormánynak?” – tette fel a kérdést Ján Laš, aki szerint a jogászaik is úgy gondolják, hogy az ágazat vállalkozóit diszkriminálják, ezért azt sem zárják ki, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak az ügyben.

A türelem is véges

Az ágazatban tapasztalható katasztrofális helyzetet a Mentsük meg a gasztroágazatot kezdeményezésbe tömörült vállalkozók a saját példáikkal támasztották alá. „Az éttermem egy bevásárlóközpontban található, amiért havi 3 ezer eurós bérleti díjat fizetek, miközben a bevételeim a nullával egyenlők. Én már az utolsókat rúgom, miközben a támogatás sehol” – mondta el Peter Jakubčák, a poprádi JPS Gastro Kft. tulajdonosa.

„A helyzet, amibe a kormány belekényszerített bennünket, már elviselhetetlen. Az éttermünket egy olyan korábbi tulajdonostól vettük át, akinek már a járvány első hulláma után elege lett a vendéglátásból. Tavaly szeptemberben nyitottunk, és nagy terveink voltak, 45 napnyi működés után azonban bezárásra ítéltek bennünket. Idén megismétlődött a helyzet, miközben korábban azt ígérték, hogy Pozsony megyében már nem fenyeget az éttermek bezárása. A pénzünk most pár hét alatt elfogyott, így hitelfelvételre kényszerültünk. Nyakig eladósodtunk, csak hogy ne menjünk csődbe. És mit szól mindehhez az állam? Nem tudják, mikor nyithatunk, nem tudják, hogyan kárpótolják a bezárásra ítélt éttermeket, és azt sem, mi várható, miközben a szomszédos országokban kisebb-nagyobb megszorításokkal nyitva tarthatnak az éttermek, és az állami támogatás is hatékonyabb” – panaszkodik Lukáš Marko Pozsony megyei étteremtulajdonos. „Kézműves sörfőzdénk van, és november 24-étől csak elvitelre adhatunk ki sört a vendégeknek. Ez utóbbit csak azért üzemeltetjük, hogy a vendégeink ne feledkezzenek meg rólunk, hiszen egyébként ezzel is csak a veszteségeinket növeljük. Azon vállalkozások közé tartozunk, amelyek betartanak minden rendeletet, de lassan kezdjük elveszíteni a türelmünket, amit a kormány kaotikus intézkedései és az elenyésző támogatások csak tovább fokoznak. Az ágazatban vállalkozók hatalmas adósságokat halmoznak fel, és a maradék illúzióikat is elveszítik abban, hogy egy működő államban élnek” – vallja Marek Gehry récsei vállalkozó.