Sárközy Irén lép Peter Kresák helyébe az alkotmányjogi bizottságban

Pozsony | Peter Kresák parlamenti képviselő (Most-Híd) és alkotmánybíró-jelölt helyét a kolléganője, Sárközy Irén (Most-Híd) veszi át a parlament alkotmányjogi bizottságában. Mindezt Debnár Klára, a Most-Híd szóvivője és Bastrnák Tibor frakcióvezető is megerősítette a TASR-nek.

„Az alkotmányjogi bizottság nagyon fontos bizottság, ezért logikusnak tűnt, hogy a pártban lévő jogászok közül válasszunk valakit Kresák helyére, Sárközy Irén pedig elfogadta a felkérést" – mondta Bastrnák.

Sárközy jelenleg a pénzügyekért és költségvetésért, valamint az európai ügyekért felelős parlamenti bizottság tagja. Miután átveszi Kresák helyét, a képviselő kerül a helyére a pénzügyi bizottságban. A változtatásokról ma délután öt órakor fog szavazni a parlament.

Kresák azért mondott le az alkotmányjogi bizottsági tagságáról, mert maga is alkotmánybíró-jelölt, és nem szeretne az ellenfeleiről szavazni. A döntése miatt azonban most a koalíciónak és az ellenzéknek is egyforma számú tagja van a bizottságban, ezért nem tudtak dönteni arról sem, hogy Robert Fico (Smer-SD) volt kormányfő teljesíti-e a törvény által előírt feltételeket a posztért való induláshoz.

Andrej Danko házelnök (SNS) szerint azonban a bizottságnak Robert Fico ügyében is ugyanúgy dűlőre kell jutnia, mint a többi 39 jelölt esetében, lehetőleg még a parlamenti szavazás előtt. Danko azt is szerette volna, ha Kresák bizottsági tagként részt vesz az alkotmányjogi bizottság szavazásán, Kresák azonban távozott a bizottságból, mondván, nem szeretné az ellenfeleit bírálni, hiszen ő is ugyanolyan jelölt.