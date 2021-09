A főügyész vitába szállt a képviselőkkel

Maroš Žilinka (jobbra) és helyettese, Jozef Kandera pénteken kínos kérdéseket is kaptak a parlamenti képviselőktől - TASR-felvétel

Pozsony | Maroš Žilinka főügyész pénteken végül megjelent a parlamentben: először az alkotmányjogi bizottság, majd a médiaügyi bizottság előtt kellett válaszolnia a képviselők által feltett, gyakran kritikus kérdésekre. A meghallgatások során többször is hangos szóváltás alakult ki a főügyész és a képviselők között.

Az utóbbi napokban hatalmas felháborodást váltott ki, hogy Žilinka két nagyon fontos korrupciós ügyben is ejtette a vádakat: az egyik a Gorilla-felvétellel kapcsolatos botrány, amelyben Jaroslav Haščák, a Penta pénzügyi csoport igazgatója ellen folyt eljárás, a másik pedig a Szlovák Titkosszolgálat letartóztatott elnökét, Vladimír Pčolinskýt (Sme rodina) érinti. Žilinka a büntető törvénykönyv 363-as paragrafusára hivatkozva tette ezt, amely kimondja, hogy ha egy eljárás törvénytelen módon zajlik, akkor a főügyész közbeavatkozhat. A döntést követően több koalíciós képviselő is azt követelte Žilinkától, hogy a nyilvánosság előtt is magyarázza meg, miért ejtette a vádakat az említett ügyekben.

A probléma ezzel tovább folytatódott, mert a főügyész valóban meg is hirdette a sajtótájékoztatót, de több fontos szlovákiai oknyomozó portál nem kapott meghívást, az újságírókat nem is engedték be a terembe. Žilinkáék ezt a helyhiánnyal, valamint a koronavírussal kapcsolatos korlátozásokkal magyarázták.

Két bizottság előtt

Ez azonban nem győzte meg a koalíció képviselőit: felszólították a főügyészt, hogy vegyen részt a parlament médiaügyi bizottságának keddi ülésén. Žilinka ezen nem jelent meg, azt állította, elfoglalt, viszont elküldte helyettesét, Jozef Kanderát, akit végül a képviselők nem hallgattak meg. Ehelyett úgy döntöttek, hogy a meghallgatást péntekre, az alkotmányjogi bizottság ülése utánra halasztják, ahol Žilinkának a Főügyészség 2020-as működéséről szóló jelentést kellett bemutatnia.

Leváltanák a főügyészt

A főügyész végül meg is jelent pénteken, és össze is szólalkozott a képviselőkkel. Főként az SaS képviselőivel, Alojz Baránikkal és Ondrej Dostállal, akik többször is a már említett 363-as paragrafus jogtalan használatára utaltak. Žilinka azonban kitartott korábbi álláspontja mellett, állította, hogy főügyészként neki kötelessége ejteni a vádakat, ha az eljárás során törvénytelenség merül fel.

„Enélkül pusztán csak egy statiszta lennék”

– ismételgette. Megjegyezte, ha eltörlik a nyomozás során ejtett hibákat, újraindulhat az eljárás Haščák és Pčolinský ellen.

Alojz Baránik ennek ellenére továbbra is úgy gondolja, hogy a főügyész piszkos politikai játékokat játszik, és hangot is adott eme véleményének. Žilinka kikérte magának ezeket az állításokat, hangját felemelve szólt oda az SaS képviselőjének, hogy nem hagyja magát zsarolni. Baránik végül odáig ment, hogy az ülés után bejelentette: kezdeményezni fogja a főügyész leváltását.

Alojz Baránik leváltaná a főügyészt - TASR-felvétel

A Denník N információi szerint ezzel azonnal vitát is generált a koalícióban, mivel Boris Kollár – akinek a szabadlábra bocsájtott Pčolinský közeli barátja – kiállt Žilinka mellett.

„Nagyon sajnálom, hogy ha valaki ebben az országban szigorúan betartja a törvényeket, és nem a média kívánsága szerint cselekszik, akkor rögtön meg akarják büntetni”

– nyilatkozta a házelnök.

Milan Vetrák, az alkotmányjogi bizottság elnöke elmondta, az OĽaNO frakciójában sincs egységes álláspont a főügyésszel kapcsolatban, és vannak olyan képviselők, akik jelenleg megszavaznák a leváltását.

Lesz még folytatás

Az alkotmányjogi bizottság ülését végül fél 1-kor berekesztették. Juraj Šeliga (Za ľudí) azt nehezményezte, hogy több képviselőnek nem volt lehetősége kérdezni a főügyésztől, mivel viszonylag sok idő elment a jelentés bemutatásával. Végül abban állapodtak meg, hogy a következő napokban folytatják a meghallgatást.

„Erre volt lehetőségünk”

Žilinkának ezután a médiaügyi bizottság előtt kellett megmagyaráznia, miért nem engedtek be bizonyos újságírókat.

„Olyan formátumot választottunk, amilyet tudtunk. Erre voltak reális lehetőségeink, és akkor ez tűnt a leghatékonyabb módszernek”

– indokolta a döntését a főügyész.

Hozzátette: az újságíróknak lehetőségük volt az élő közvetítés megtekintésére, ezért nem érzi úgy, hogy bármiben is akadályozták volna a munkájukat.

„Minden egyes kérdésre, amit utólag a Főügyészségre küldtek, becsületesen válaszoltunk”

– jegyezte meg Žilinka.

Miroslav Kollár szerint azonban hibát követtek el.

„Legközelebb próbáljanak meg teret adni minden újságírónak, ez a Főügyészség érdeke is”

– mondta a független képviselő.

