Richter: Nem fenyegetnek csoportos elbocsátások

„A munkáltatók ugyan egy kicsit óvatosabbak lettek, de a csoportos elbocsátások terén nincs változás a tavalyi évhez képest” - mondta, bár hozzátette, a baromfitenyésztő ágazatban lehet leépítés. „Ugyanakkor nagyságrendekkel eltér a veszélybe kerülő munkahelyek és a végül valóban elbocsátott alkalmazottak száma” - tette hozzá.

A miniszter a betöltetlen állásokra vonatkozó adatokról azt mondta, irreálisak, ugyanis sokszor a munkaadók és a munkaközvetítő ügynökségek is bejelentik ugyanazokat a munkahelyeket a hivataloknak.

Meg kell szüntetnünk ezt a duplicitást, hogy a szabad munkahelyekre vonatkozó számok a valóságot tükrözzék

- tette hozzá Richter.

Más gondok is vannak a cégek és a munkaügyi hivatalok közreműködésével. „20 668 olyan állásról tudunk, amelyet betöltetlenként jelentettek be a cégek, de mégsem működnek együtt a hivatalokkal, hogy alkalmazottakat vegyenek fel ezekre a helyekre. Ennek egyik oka, hogy nem hazai, hanem külföldi, nem uniós tagországból származó vendégmunkásokat akarnak felvenni” - jelentette ki Richter.

A munkaügyi hivatalok az első félévben 2844 álláspályázatot hirdettek meg, melyeken 37 680 munkanélküli vett részt, de csupán 1802 embert, a jelentkezők mindössze 3,77%-át vették fel közülük a munkaadók. Richter úgy véli, ennek több oka is van. A munkáltató ugyan bejelenti a megüresedett állást, de nem áll szándékában azonnal betölteni,emellett minden negyedik szabad munkahelyet duplán jelentenek be a hivatalnak: a munkaadók és az ügynökségek. „Emellett az állások 80 százalékát már úgy jelenti be a munkaadó, hogy azokra kimondottan vendégmunkásokat akar felvenni” - mondta Richter, és hozzátette, elutasítja ezt az eljárást.

Elegendő és megfelelően képzett munkaerő van idehaza. Ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy külföldi munkaerőt csakis a hivatalosan nyilvántartott hiányszakmákba lehessen felvenni

- mondta a miniszter.

Hozzátette, a munkaadók a hazai munkaerővel kapcsolatban legtöbbször a nem megfelelő képzettséget jelölik meg kifogásként, illetve nem akarnak idősebbeket alkalmazni. A jelentkezők pedig leggyakrabban az alacsony bér miatt utasítják vissza a felkínált állást, vagy mert megoldhatatlan számukra a munkahelyre utazás, és nincs üzemi járat.