Raši szerint a rimaszombati polgármester árt a városnak

„Feltenném a kérdést, hogy van-e önök között valaki, aki meghívta volna őt. Azt az embert, aki 2016-ban anyagi támogatásban részesített egy szélsőséges, fasiszta beütésű pártot, aki az előző megyei vezetés idején a megye fejlesztése ellen szavazott, aki biztonságiakat hívott, hogy ne engedjék be a Rimaszombatban tartott megyei gyűlésre a kényelmetlen újságírókat, aki a megye volt elnökét az említett pártból különféle rendezvényekre is meghívta” – sorolta Raši.

Hozzátette: a vendégek kiválasztásáért Csízi Csaba, a rimaszombati járási hivatal elöljárója és a legkevésbé fejlett járásokért felelős bizottság elnöke felelt.

„Ha javasolta volna is, hogy hívjuk meg a rimaszombati polgármestert, én akkor is kihúztam volna őt. Kotleba követőjének nincs itt keresnivalója. Árt a városának, ahogy Kotleba is ártott az egész megyének”