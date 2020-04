Rács mögött Kičuráék

A rendőrség elit egységei a Tartalék (Rezervy) névre keresztelt akció során Zsolna és Besztercebánya megyében lévő ingatlanoknál csaptak le, Kičura kiszucai régióbéli lakásában házkutatást tartottak. Az akciót a hatóságok a tartalékalaphoz köthető korrupciós bűncselekmények gyanújával indokolták.



Kičura a koronavírus-járvány elején került a figyelem középpontjába, amikor egyrészt kiderült, hogy a tartalékalap jelentősen túlárazva szerezte be azokat a védőmaszkokat és egyéb védőfelszereléseket, amelyeket korábban elmulasztott felhalmozni. Másrészt Kičura fia pont ebben az időben vásárolt két belvárosi lakást Pozsonyban. A gyanúsan alul-árazott lakásokért Krištof Kičura összesen 200 ezer eurót fizetett, miközben az ilyen lakások piaci ára ennek a többszöröse. Később kiderült, hogy ugyanabban az épületben a 83 éves Rudolf Kičurának, a család nagypapájának is van egy lakása. Most pedig arra derült fény, hogy az idős férfi számlájára a védőfelszerelések beszerzése idején 200 ezer eurót utaltak. Az Aktuality.sk információi szerint az összeget az a cég utalta az idős férfinak, amelytől a Kičura által vezetett tartalékalap a védőfelszereléseket beszerezte. Kičurát személyes jóbarátja Robert Ficónak, a Smer elnökének. „A barátomnak tartom őt” – mondta korábban Kičuráról Fico. A két férfi 27 éve ismeri egymást.



Kičurát az Igor Matovič (OĽaNO) vezette kormány a kinevezése után szinte azonnal leváltotta. „Az első skalpom … Kajetán” – kommentálta a közösségi oldalán a rendőrségi akciót Matovič, és arra utalt, hogy a következő Robert Fico és Peter Pellegrini (Smer) korábbi miniszterelnök lesz.



Kajetán Kičura egyébként bíró is egyben, így az előzetes letartóztatásból vizsgálati fogságba helyezését a Főügyészségnek az Alkotmánybíróságnál kell indítványoznia. ⋌(Aktuality.sk, Denník N, czg)

