Péntekig 3144 szlovák állampolgár kérvényezte a hazaszállítását

Tomaga elmondása szerint eddig 1059 állampolgár tért vissza Szlovákiába, beleértve azokat is, akik péntek este repülnek haza Londonból, illetve akik individuálisan utaztak haza.

„Szlovák állampolgárok érkeztek Tirolból, Magyarországról és Prágából is. A cseh és magyar partnereinkkel együttműködve többeket hazaszállítottunk Marokkóból és a Kanári-szigetekről is. Ma vagy holnap jön egy autóbusz Rómából, egy másik Szlovéniából és Horvátországból, amellyel 24 honfitársunk érkezik haza. Holnap kellene landolnia Németországban nyolc szlovák állampolgárnak, akiket egy különleges német repülőjárat szállít Európába a Dominikai Köztársaságból. Ezt követően hazaszállítják őket Szlovákiába. Holnapután várhatóan három-három autóbusz érkezik Nagy-Britanniából és Hollandiából. Március 21-22-én további állampolgárok fognak hazarepülni Londonból” – részletezte Tomaga. Hozzátette: már megkezdték az Egyesült Államokban tartózkodó szlovák állampolgárok hazaszállításának előkészítését is.

A szóvivő figyelmeztetett, hogy a terhes nőket, a kiskorúakat, a szolgálati úton lévőket és az egyetemistákat részesítik előnyben. A legtöbb kérvényező az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból, továbbá Madridból, Ausztriából és Berlinből jelentkezett.

„Minden állampolgárnak, akinek segítünk hazajutni, a belügyminisztérium által kijelölt intézetben kell maradnia kötelező karanténban. Negatív teszteredmény esetén engedélyezett az otthoni karantén” – zárta Tomaga.