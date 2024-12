Hisz a legvadabb konteókban is, Szijjártóval van a legjobb viszonyban - Juraj Blanár külügyminiszterről beszélt volt munkatársa

Hogyan „futott össze” Blanár Lavrovval New Yorkban

Nagyon érdekes volt Blanár és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter New York-i találkozója az ENSZ közgyűlés idején. Habár a külügy úgy kommunikálta, mint egy előre tervezett találkozót, Novotný szerint – aki szintén tagja volt a külügyminiszter küldöttségének – két nappal előtte még nem tudtak róla semmit.

A látogatás programját hónapokig készítjük elő. Ez a diplomácia csúcsa a világban, és ez a találkozó egyáltalán nem volt tervezve, nem számoltunk vele, még csak fel sem merült

– mondta a Lavrov-Blanár találkozóról Novotný.

Már New Yorkban tartózkodtak, amikor küldöttség több tagját is megkereste egy orosz nevű nő, ő ajánlotta a találkozót Blanárnak Lavrovval. A részleteket Blanár még a küldöttség tagjai előtt is titkolta, egyedül Ján Kubiš, a köztársasági elnök tanácsadója tudott róla, ő segíthetett a szervezésben. A két miniszter végül a látogatás utolsó napjának estéjén találkozott, a küldöttség tagjai is csak egy orosz hírügynökség által közölt fotó alapján értesültek róla.