Pellegrini megkerülte az ellenzéket, majd berekesztette a parlamenti ülést

Csütörtökön részletesen beszámoltunk arról, hogyan próbálták húzni az időt Szlovákia mozgalom képviselői, azzal a céllal, hogy a parlament idén már ne tudjon szavazni a jövő évi állami költségvetésről. Terjedelmes módosító javaslatokat olvastak fel, amelyekkel kapcsolatban a házszabály nem határoz meg konkrét időkeretet, így fordulhatott elő, hogy Grendel Gábor, Roman Mikulec vagy éppen Peter Pollák órákon keresztül a pulpitusnál álltak. Annak ellenére, hogy Pellegriniék megszavazták a szünet nélküli tárgyalást (tehát a plénum éjjel is ülésezett), az időhúzási stratégia beválni látszott. A vitába még több tíz ellenzéki képviselő be volt jelentkezve, többen a Szlovákia mozgalomból is, és Igor Matovič pártelnök jelezte, van még a tarsolyukban néhány hosszadalmas módosító javaslat.