Pellegrini: Meg akarom hallgatni Glváč álláspontját is

A kormányfő Igor Matovič nyilatkozatára, melyben az ellenzéki képviselő felszólította őt Glváč leváltására, nem kívánt reagálni, csak annyit mondott, hogy miniszterelnökként nem avatkozhat közbe, mivel ez a parlament hatásköre.

Pellegrini abszurd dolognak tartja, hogy Daniel Lipšic, aki állítólag szintén kommunikált a nővel, most a meggyilkoltak családjának jogi képviselője. „Természetesen azt állítja, hogy ez az ő esetében hazugság. Egy pártelnök (Boris Kollár – a TASR megj.) elismerte, hogy találkozott vele és pénzt is adott neki. Egy ügyész (René Vanek, a TASR megj.) szintén kommunikált vele. Nekem eddig csak Martin Glváč reakciójáról van tudomásom, és meg akarom hallgatni az ő személyes álláspontját is” – tette hozzá a kormányfő.



Alena Zs., akit azzal gyanúsítanak, hogy ő rendelte meg Ján Kuciak és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolását, az utóbbi években több befolyásos személlyel is kommunikált. Köztük van például René Vanek, az időközben leváltott főügyészhelyettes, Martin Glváč, a parlament alelnöke és a Smer-SD elnökségének tagja, Boris Kollár parlamenti képviselő és a Sme rodina elnöke, Juraj Droba pozsonyi (Bratislava) megyefőnök és Andrej Danko (SNS), a parlament elnöke. Erről a Denník N számolt be a nyomozás során felderített információkra hivatkozva.



Matovič kedden (1. 15.) jelentette ki, hogy Glváčnak távoznia kell a hivatalából. Egyben felszólította Pellegrinit, hogy tegyen meg mindent ennek érdekében, és távolíttassa el Glváčot az összes tisztségből, amelyet jelenleg betölt. „Miniszterelnök úr, tegye őt karanténba. Glváč abban az időben frakcióvezető volt, most a frakció és a parlament alelnöke, az emberjogi bizottság és a katonai hírszerzést felügyelő különbizottság tagja, ezen kívül a Smer-SD párt szűk vezetésének is a tagja, továbbá a párt kerületi főnöke” – sorolta Matovič Glváč funkcióit. Hozzátette: ha a kormányfő nem tesz eleget a felszólításnak, akkor csak egy bábu Robert Fico, a Smer-SD elnöke kezében. Az ellenzéki politikus felszólította Andrej Danko (SNS) házelnököt is, hogy szabja feltételül, hogy a következő üléstől kezdve Glváč már nem töltheti be az alelnöki tisztséget.



Glváč úgy reagált, hogy Matovič egyáltalán nem tudja, miről beszél. „Ez Igor Matovič mocska. Büntetőfeljelentést teszek, és ezt ez a senkiházi már nem fogja tudni eldugni a nagyanyja padlásán. Matovič és Daniel Lipšic urak nem fogják tovább félrevezetni a nyilvánosságot. Igor Matovič nyilatkozata bizonyítja, hogy egy szervezett csoportról van szó, amelynek egyetlen célja van: elfedni, hogy Daniel Lipšic randizott A. Zs. gyanúsítottal. Undorító, hogy mindezek után célzatosan felajánlotta a szolgálatait a Kuciak-családnak, hogy az ügyvédjükként hozzáférjen az ügyirathoz. Felszólítom Igor Matovičot, hogy azonnal magyarázza meg ezt az arcátlanságot” – üzente Glváč az ellenzéki politikusnak.