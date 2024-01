Pellegrini jelölésével elindult az elnökjelöltek harca

A kormánykoalíció és az ellenzék pártjainak küzdelmét hozza majd a Szlovákiában márciusban és áprilisban esedékes elnökválasztás. Peter Pellegrini, a Hlas házelnöke az előzetes várakozásoknak megfelelően Besztercebányán jelentette be, hogy elindul a megmérettetésen, míg a több ellenzéki párt által támogatott Ivan Korčok pár órával korábban adta le támogató aláírásait.

A Hlas házelnökének sajtótájékoztatója után biztosnak tűnik, hogy szintet lép az elnökválasztási kampány, hiszen Pellegrini korábban csak lebegtette a jelöltségét és aktívan nem nyilatkozott az elnöki ambícióiról és terveiről. Péntek délelőtt a Hlas elnöksége hivatalosan is rábólintott Pellegrini terveire, Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter a döntéssel kapcsolatban kijelentette, Szlovákiának az ország egész történetében nem lehet jobb államfője, mint a párt jelenlegi vezetője. Pellegrini a pénteki sajtótájékoztatón felvázolta, mire lehet számítani a kampányában: szuverén, a szlovák nemzeti érdekeket védő, de a teljes országot képviselő államfőként mutatta be magát, aki a konfliktusok helyett a kormánnyal való megegyezésre és együttműködésre törekszik majd.



Ellentétes álláspontok

A közvélemény-kutató ügynökségek által legesélyesebbnek tartott két elnökjelölt rögtön konfliktusba is került egymással. Míg Korčok a parlament előtt tartott sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt hetek eseményei megmutatták a választások jelentőségét és az egyértelmű álláspontok megfogalmazásának fontosságát, Pellegrini szerint téves az a narratíva, miszerint egy államfőnek ellensúlyként kell ténykednie a kormánnyal szemben. A Hlas jelöltje az állami érdekek szuverén képviseletét és pártok felettiséget ígér, Korčok a függetlenség és az aktív cselekvés szlogenjével vág neki a kampányidőszaknak.

Pellegrini és legfőbb ellenfele, Ivan Korčok között vélhetően az dönt majd, hogy a határozatlan szavazók melyiküket választják majd – bár Korčok állítja, hogy a Fico-kormány tevékenységével eddig elégedetlen koalíciós szimpatizánsokat is meg akarja szólítani. Pellegrini szerint egy államfő egyeztet a szakemberekkel, de nem csak egy kiválasztott körből választja a tanácsadóit. A politikus szerint a lakosságnak bíznia kell az új elnökben, miközben az ellenzéki jelölt koncepciója az államfőről, mint a kormány ellensúlyáról, csak egy politikai szlogen, ami megbontja az egységet.

Pellegrini a hét folyamán több kritikát is kapott arra vonatkozóan, hogy a párt stabilitására hivatkozva állította, meg szeretné tartani a Hlas vezetését az államfővé választása esetén is. A politikus az elmúlt napokban átértékelte az álláspontját: Besztercebányán kijelentette, hogy a győzelme esetén lemond a tisztségéről. A Hlas ugyanakkor Andrej Danko követeléseivel ellentétben továbbra is ragaszkodik majd a koalíciós megállapodásba belefoglalt minisztériumaihoz, valamint az új házelnök is a párt soraiból kerülhet ki.

Danko a múlt héten magánéletével is támadta a Hlas vezetőjét, felhánytorgatta Pellegrininek egy elnöki hitves (first lady) hiányát és állította, hogy a sajtó nagyon alaposan átvizsgálja a jelöltek magánéletét. Pellegrini valószínűleg a kritikákat megelőzendő beszélt erről a témáról is az indulásának bejelentésekor. Az egybegyűlteknek elmondta, hogy amennyiben megválasztják, az országnak nem lesz első asszonya, de senki más sem fogja betölteni a pozíciót – egyedül fog ténykedni a tisztségben.

Ivan Korčok, Pellegrini legfőbb ellenfele célzatosan a rivális bejelentésének napjára időzítette a támogatói ívei leadását, miközben nem hivatalos kampánya már tavaly augusztustól zajlik. A volt külügyminiszter rámutatott, hogy negyvenezer támogatói aláírást gyűjtött össze és sok visszajelzést kapott a helyszíni találkozóin. Korčok nyíltan bírálta a kormánykoalíció lépéseit az igazságszolgáltatás reformja és a külpolitikája kapcsán, az igazság aktív képviseletét helyezte kilátásba.

Pellegrini mögé két kormánypárt, a Smer és a Hlas sorakozott fel és az SNS vélhetően Andrej Danko vagy Štefan Harabin támogatása mellett dönt az első körben, míg Korčok egyelőre a PS és az SaS támogatását élvezi, a KDH-val és a Slovensko-val a napokban egyeztet majd.

A közvélemény-kutatók szerint kétszereplős a verseny

Az AKO közvélemény-kutató ügynökség pénteken megjelentetett felmérése szerint az elnökválasztás kettejük harcát hozza majd: Pellegrini (40,6%) és Korčok (37,7%) előzetesen mért támogatottsága kiugróan magasabb, mint bármilyen más jelölté. A harmadikként mért Štefan Harabinbra a válaszadók nyolc százaléka szavazna, Forró Krisztián, a Szövetség elnöke a voksok 2,4 százalékát kapná. Amennyiben a március 23-án tartott első fordulóban egyik jelölt sem szerzi meg az összes szlovákiai választópolgár szavazatának legalább felét – amire a gyakorlatban nagy esély kínálkozik –, április 6-án a két legnépszerűbb jelölt között dől el, ki lesz Zuzana Čaputová utódja. A hivatalos elnökválasztási kampány a múlt héten megkezdődött és a választások előtt 48 órával ér véget, a jelölteknek legkésőbb január harmincadikáig le kell adniuk 15 ezer állampolgár, vagy 15 képviselő támogató aláírását.