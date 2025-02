Pellegrini Costával tanácskozott Münchenben az EU szerepéről és Ukrajnáról

„Úgy tűnik, változik az a politikai és gazdasági világrend, amelyhez hozzászoktunk” – jelentette ki Pellegrini. Kis országként Szlovákia sokat tudott meríteni ebből a nemzetközi elrendeződésből és a multilaterális szervezetekből, és függ bizonyos szabályoktól, ezért az államfő szerint el kell gondolkodni azon, hogyan tovább.

Úgy véli, a politika a nagyhatalmak érdekeinek irányába kezd elmozdulni, és azok a „tetszik, nem tetszik” elvhez kezdik tartani magukat, ami nem túl kedvező Szlovákia számára. Ezért Európának el kellene gondolkodnia azon, hogyan fog minderre reagálni a kontinens.

Costát arról is kérdezte, hogyan akarja elérni az EU, hogy részt vegyen a vele szomszédos Ukrajna jövőjéről szóló tárgyalásokon. „Szlovákia számára fontos, milyen lesz a háború utáni elrendezés a keleti határain túl” – hangsúlyozta az államfő. Szerinte nem lehet majd igazságos békéről beszélni, ha Ukrajna elveszíti területei egy részét.

„Ha találnak megoldást, garantálni kell, hogy az nem csupán néhány évre fog szólni, és aztán folytatódik a háború” – jelentette ki. A tárgyalások egy bizonyos fázisában az EU-nak is be kell kapcsolódnia, hiszen rá is hatással lesz a megállapodás.

„Oroszország és az USA is azt várja, hogy az EU nemcsak szervezetként lép fel, hanem olyan általános tiszteletet ébresztő vezetői is lesznek, akik egyenrangú partnerként ülhetnek a tárgyalóasztalnál. Egyelőre sem Oroszország, sem az USA nem tekint így az EU-ra és a képviselőire” – tette hozzá.

Az energetikai kérdések kapcsán Pellegrini elmondta, erre a télre elegendő földgáztartaléka van Szlovákiának, de bonyolult helyzet állhat elő, ha nem lesznek más források.

Megkérte Costát, tegyen meg mindent, hogy sikerüljön meggyőzni Volodimir Zelenszkijt az európába irányuló ukrajnai gázszállítás újraindításáról. Ellenkező esetben ősszel és télen nemcsak Szlovákiának lesznek gondjai, hanem az egész kontinensnek.

„Bármilyen megoldást találunk Oroszországon kívül, ki kell mondani, hogy talán lesz elegendő földgáz, de lényegesen drágább, és Európa tovább veszít versenyképességérből az USA-val és a világ más részeivel szemben” – jegyezte meg.

Pellegrini szerint az idei müncheni konferencia James David Vance amerikai alelnök beszéde miatt vonul be a történelembe, aki „nagyon egyértelműen, és a politikai korrektség mellőzésével kimondta, mit gondol az európai politikáról”. Vance beszéde Pellegrini szerint az egyik legélesebb és legnyíltabb volt az elmúlt időszakban az amerikai kormányzat részéről.