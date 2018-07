Patakyová: Kevesen ellenőrzik az idősotthonokat

Pozsony | Hatékonyabb ellenőrzéseket ígér a munkaügyi minisztérium a szociális otthonokban – így reagál egy pozsonyi idősotthonban történt botrányra, ahol például a szakács osztotta ki a gyógyszereket.

Ján Richter (Smer) munkaügyi miniszter tegnap tárgyalt a szociális szakszervezetek vezetőivel, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának (ZMOS) képviselőjével, és a fogyatékkal élők képviselőivel. Richter hangsúlyozta, a szociális intézmények ellenőrzése nemcsak a munkaügyi minisztérium hatáskörébe tartozik, a megyei önkormányzatokat is felelősség terheli. Ezért Richter sűrűbb ellenőrzést vár el a megyéktől.

Mária Patakyová ombudsman nem tartja megfelelőnek az idősek otthonának ellenőrzését.

Pozsony. Ján Richter (Smer) szociális ügyi miniszter szerint a tárcája elsősorban az otthonok pénzügyi helyzetét ellenőrzi, például a támogatások megfelelő elosztását. A kötelességeik közé tartozik az otthonok felügyelete is, azonban ezeket csak akkor kezdi meg a minisztérium, ha a megyei önkormányzatok panaszt nyújtanak be. Richter kiemelte, hogy téves az az elképzelés, miszerint a megyei önkormányzatok csak az otthonok regisztrációjáért felelősek. „A regisztráció csak a nagyobb ellenőrzési folyamat első lépése. A szociális otthonok közvetlen ellenőrzése a regisztráció után is a megyei önkormányzatok kompetenciájába tartozik” – jelentette ki a munkaügyi miniszter.

A sajtótájékoztatón felmerült az Iris idősek otthonával kapcsolatos botrány is, mely során kiderült, hogy a magánkézben lévő nyugdíjasotthonban az ott lakók a szakácstól és egy ápolónőtől kaptak gyógyszereket és injekciókat. A botránnyal kapcsolatban már a rendőrség is nyomoz, felmerült ugyanis, hogy az otthon néhány lakója a gondatlan kezelés miatt halt meg. Richter a botránnyal kapcsolatban közölte, hogy véleménye szerint a legnagyobbat az otthont működtető személyek hibáztak. A miniszter egy tárcaközi ellenőrzéssel kapcsolatos tervezeten dolgozik, melyben a munkaügyi minisztériumon kívül részt venne az egészségügyi minisztérium és más intézmények is.

Mária Patakyová ombudsman szerint a szociális otthonok ellenőrzése nem megfelelő, ezért a múlt héten vizsgálatot is indított az ügyben. Eddigi azt derítette ki, hogy a munkaügyi minisztérium az utóbbi 3 évben átlagban mindössze 8 ellenőrzést végzett a szociális otthonokban. Ennek egyik oka, hogy a tárca mindössze 5 alkalmazottal rendelkezik az ellenőrzések elvégzésére, Szlovákiában pedig 475 idősek otthona és 391 szociális otthon működik. Richter ezt az állítást elutasította. „Amikor 7 évvel ezelőtt átvettem a munkaügyi tárcát, mindössze 30 millió euróval rendelkeztünk, ma már 150 millió euróval tudunk gazdálkodni. A felhasználható forrásokkal együtt növekedett az ellenőrzések minősége is, ma már 36 ember dolgozik az ellenőrzéseken a munkaügyi minisztériumnál” – pontosított Richter.