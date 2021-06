Parlamenti szócsata a belügyminiszter miatt

Fico újra formában

Az egykori kormányfő a több mint egyórás felszólalásában élesen bírálta az egész kormányt, legfőképp a belügyminisztert, akinek a leváltása szerinte kellőképp indokolt. Hangsúlyozta, ezt azok a hivatali feljegyzések is bizonyítják, amelyek Mikulec karakteréről árulkodnak, amikor még a katonai titkosszolgálat első embereként teljesített szolgálatot. Fico azt állította, az Aegis Eu cég, amelyben érdekelt Mikulec testvére, a katonai titkosszolgálattal üzletelt, méghozzá abban az időszakban, amikor a jelenlegi belügyminiszter volt a hivatal főnöke. A koalíciót azzal vádolta, visszaélnek a büntetőjoggal, és azt politikai harcra használják fel. Szerinte a kormány gazdasági és pénzügyi eredményeket nem tud felmutatni, ezért azzal az ördögi tervvel állt elő, hogy rács mögé küldi az előző kormány tagjait. Hozzátette, ehhez a büntetőjoggal is visszaélnek, amire egyetlen kormány ideje alatt sem volt példa. Rámutatott a büntetőügyek kivizsgálása során felmerült gyanúra, konkrétan a tanúk befolyásolására és a vallomások manipulációjára is. „Ehhez az ördögi tervhez – mindenáron becsukatni az ellenzék képviselőit a bizonyítékokra és szabályokra való tekintet nélkül – egy bizonyos bűnözői rendszer kialakítására volt szükség, illetve a bevett politikai hagyomány figyelmen kívül hagyására, amely értelmében a büntetőjogot nem használják a politikai verseny során” – érvelt Fico. Az egykori kormányfő idézni akart az SIS-jelentésből, de mivel titkos dokumentumról van szó, Kollár felszólította, ha megteszi, az ülést felfüggesztik, és a tárgyalás zárt ajtók mögött folytatódik tovább. Fico ügyes húzással megkerülte ezt a szabályt, nem közvetlenül a titkosszolgálati jelentésből olvasott fel részeket, hanem azokból a dokumentumokból, amelyek a jelentésben található információval foglalkoznak. Matovič fél tizenegyre megunta legnagyobb riválisának a szónoklását, és megszegte a vizuális eszközök használatára vonatkozó belső szabályt. Egy papírt mutatott fel, amelyen az állt: „capo di tutti capi”. Az olasz kifejezés azt jelenti „főnökök főnöke”, és általában az olasz maffia legmagasabb funkcióját jelölik ezzel a szókapcsolattal.

Heger Mikulec pártján

Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő megismételte hétfői kijelentését, amely szerint a kormány teljes mértékben támogatja Mikulecet. A Smer által felhozott érveket konspirációs elméletnek nevezte, majd leszögezte: a kormány meg van győződve arról, hogy a belügyminiszter nem követett el hibát, és nem ért egyet a leváltását célzó indítvánnyal. A kormányfő igazat adott Ficónak abban, hogy a büntetőjoggal nem szabad visszaélni, szerinte ezt most sem engedheti meg magának senki. „Meg akarják hiúsítani a jelöltjeik, barátaik ügyeinek feltárását, mert félnek, hogy ellenük is vallani fognak. Ez mindnyájunk számára nyilvánvaló” – reagált Heger.

Mikulec maradna

A tárcavezető beszédében kiemelte, a smeres képviselők a leváltásával próbálják megmenteni a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított ismerőseiket. Rámutatott, kezdetét vette a rendőrség, az ügyészség és a bíróságok megtisztulási folyamata. Az előző kormánynak felrótta, hogy a titkosszolgálati információkat nem vizsgálták ki, például a kormányhivatal és maffia összefonódásáról szóló híreket is a szőnyeg alá söpörték. A belügyminiszter szerint Fico célja a feszültségkeltés, és szemmel láthatóan a „saját emberei” védelme miatt aggódik. Mikulec figyelmeztetett, az ellenzék eddig semmilyen bizonyítékkal nem támasztotta alá, hogy a vizsgálatok során befolyásolták volna a vádlottakat, akik közreműködnek a hatóságokkal. A tárcavezető tagadta, hogy testvére az Aegis Eu cég tulajdonosa vagy vezetője lett volna, a Fico által bizonyítékként tálalt hivatali feljegyzéseket pedig hamisítványnak nevezte.

Lepatkányozott ellenzék

Matovič kedd kora délután kapott szót, a bevezetőben arról beszélt, kormányának köszönhetően szabad kezet kapott a rendőrség. Ľuboš Blaha (Smer) folyamatosan provokálta a pénzügyminisztert, aki cserébe patkánynak és őrültnek nevezte az ellenzéki képviselőt. Matovič – a tőle megszokott, érzelmileg túlfűtött hangnemben – felháborítanak nevezte, hogy a Smer beszél erkölcsi kérdésekről, „amikor az általa jelölt igazságügyi államtitkár retikülért osztogatott ítéletet” – utalt Monika Jankovskára. Beismerte, a jelenlegi koalíció nem tökéletes, de a közös cél összetartja őket, méghozzá a Smer által alkalmazott praktikák megszüntetése. Nem ért egyet Hegerrel abban, hogy a Smer a maffiát védte, szerinte ők maguk a maffia.