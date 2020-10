Pár napon belül kiürülnek az egyetemi kollégiumok

A vírus már több kollégiumban is felütötte a fejét - TASR-felvétel

Pozsony | A koronavírus-járvány miatt az egyetemeken és a diákszállókon is komoly szigorításokat vezetnek be, emiatt számos hallgató kerülhet nehéz helyzetbe.

Az egyetemek többségén ugyan csak múlt héten kezdődött el az oktatás, a koronavírus-járvány rohamos terjedése miatt a hallgatóknak máris újabb változásokra kell felkészülniük. A legtöbb felsőoktatási intézményben kezdetben igyekeztek átállni a távoktatásra, azonban néhány tanulmányi programnál meghagyták a helyszíni oktatás lehetőségét is, főleg olyan szakokon, amelyeknél a szakmai gyakorlat nélkülözhetetlen (például az orvosi szakon), vagy pedig a technikai felszereltség miatt csakis az egyetemek épületében volt megoldható az oktatás. Ez azonban a jövő héttől megváltozik, már a pozsonyi Comenius Egyetem (UK) és a Szlovák Műszaki Egyetem (STU) is bejelentette, hogy október 5-től teljesen átállnak a távoktatásra (az esetleges kivételekről az egyes karok dékánjai dönthetnek).

Bezárják a diákszállókat?

A járvány azonban nemcsak az oktatás körülményeit, hanem a diákszállókon élő hallgatók életmódját is jelentősen befolyásolja. Mivel az utóbbi hetekben több kollégiumban is találtak fertőzötteket, az említett egyetemek vezetősége úgy határozott, hogy a hallgatók október 5-ig még önként elhagyhatják a diákszállókat.

Az intézmények rektorai nyomatékosan felszólították a hallgatókat, hogy ezt mihamarabb tegyék meg, ugyanis a jelenlegi vírusadatok mellett valószínű, hogy a közeljövőben teljesen be kell zárni a kollégiumokat, az ott maradó diákokat pedig ki kell lakoltatni. A másik lehetőség az, hogy a diákszállókon olyannyira elterjed a fertőzés, hogy az egész intézményt lezárják, az ott lakók pedig karanténban ragadnak.

A hallgatók az önkéntes távozás előtt aláírhatnak egy nyomtatványt, amelynek köszönhetően még ebben a tanévben visszatérhetnek a szobáikba, de csak akkor, ha a járványhelyzet ezt lehetővé teszi. Addig is a novemberi és a decemberi kollégiumi díjat elengedik, az októberit viszont már nem fizetik vissza.

A dolgozó egyetemisták

A kollégisták zöme így a napokban várhatóan hazautazik, csak a fővárosban ez több mint 10 ezer diákot érint. A teljes távoktatást a legtöbben otthonról is meg tudják oldani, azok viszont igazán nehéz helyzetbe kerülnek, akiket nemcsak az egyetem kötött a fővároshoz, hanem a munkájuk is.

Zuzana Jakabíková, a Szlovákiai Ingatlanügynökségek Nemzeti Szövetségének (NARKS) főtitkára ezeknek a hallgatóknak azt javasolja, hogy ha nem szeretnék megszakítani a munkaviszonyukat, nézzenek egyéb lakhatási lehetőségek iránt. Jakabíková szerint a hallgatók számára még mindig az albérletek jelentik a legelérhetőbb megoldást. Mivel azonban a fővárosban a bérleti díjak elég magasak, a szakértő azt tanácsolja, hogy a diákok fogjanak össze, és együtt béreljenek ki egy lakást.

„Például egy háromfős társaság kibérel egy háromszobás lakást, a költségeket pedig szétosztják egymás között”

– magyarázta az NARKS főtitkára.

Jakabíková szerint az is észszerű megoldás lehet, ha a hallgatók megnézik a főváros vonzáskörzetében található városok és falvak kínálatait, ahol az albérletek sokszor jóval olcsóbbak. Itt viszont a közlekedési lehetőségeket is figyelembe kell venni, és el kell rajta gondolkozni, hogy a napi ingázás költségei mellett megéri-e kiköltözni a fővárosból, arról nem is beszélve, hogy Pozsonyban a forgalmi dugók szinte mindennaposak, így az utazás gyakran órákat vehet igénybe. (nar, TASR)