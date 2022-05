Összefoglaló: Marček nem tett vallomást, Andruskó Bödört emlegeti

Ezen a héten három egymást követő napon is összeült a Specializált Büntetőbíróság szenátusa: kedden Jozef Kuciakot, a meggyilkolt oknyomozó újságíró apját hallgatták meg tanúként, szerdán a jogerősen elítélt Andruskó Zoltán tett vallomást, csütörtökön pedig Miroslav Marček került volna sorra. A férfi korábban már bevallotta, hogy ő ölte meg Ján Kuciakot és menyasszonyát, a bíróság pedig 25 évnyi szabadságvesztésre ítélte. Most viszont mégis a bíróság elé kellett vonulnia, mivel a vádirat szerint köze lehetett az ügyészek meggyilkolásának előkészítéséhez is. Marček csütörtökön meg is jelent a tárgyaláson, de nem akart vallomást tenni.

„Már négy és fél éve történt az eset, így nem emlékszem mindenre. Korábban egyszer már vallomást tettem, és nem akarom, hogy esetleges ellentmondások merüljenek fel”

– jelentette ki a bíróság előtt. Ružena Sabová, a szenátus elnöke azonban azt mondta, erre hivatkozva nem lehet elutasítani a vallomástételt.

Nem vallanak

Marček ezután azzal próbálkozott, hogy az egyik vádlott, Szabó Tamás a rokona, ezért nem szeretne beszélni. Sabová arra figyelmeztette, hogy csak a közvetlen családtagok esetében lehet erre hivatkozni, vagyis ha szülői, gyermeki vagy testvéri viszonyról van szó. Szabó és Marček „csak unokatestvérek”, így ezzel sem sikerült meggyőznie a szenátust. Marček végül azzal érvelt, hogy az ügyészek meggyilkolásának ügyében vádlottként joga van elutasítania a vallomástételt, a Kuciak-ügyben pedig már jogerősen elítélték. A bíróság egy rövid tanácskozás után végül úgy döntött, elfogadja Marček kérését, így a friss vallomása helyett a korábban elmondott szavait fogják felidézni.

Marčekhez hasonlóan nemrégiben Szabó Tamás is elutasította a vallomástételt. Azt ugyan elismerte, hogy bűnös az ügyészek meggyilkolásának előkészítésével kapcsolatos vádpontokban, de részletes vallomást egyelőre nem tett. Matúš Harkabus, az ügyet felügyelő ügyész azt mondta, a karrierje során még nem találkozott ilyen hozzáállással. Azzal kapcsolatban nem akart találgatásokba bocsátkozni, hogy miért teszik ezt.

„Ezt inkább egy pszichológustól kellene megkérdezni”

– mondta az ügyész.

Újabb részletek

Marček elvezetését követően visszatértek Andruskó Zoltánhoz, aki szerdán kezdte meg a vallomástételt, de aznap nem sikerült befejeznie. A férfit szintén elítélték már a Kuciak-gyilkosság ügyében, miután bevallotta, hogy közvetítőként szolgált az állítólagos megrendelő Marián Kočner és közeli embere, Alena Zsuzsová, valamint a kivégzőosztag (vagyis Szabó és Marček) között. Vádalku fejében 15 évnyi börtönbüntetést kapott, az ítélet jogerős. Andruskónak azonban köze volt az ügyészek meggyilkolásának előkészítéséhez is.

Szerdán felvázolta, hogyan zajlott volna Maroš Žilinka főügyész, Daniel Lipšic speciális ügyész és Peter Šufliarsky korábbi főügyészhelyettes kivégzése, csütörtökön pedig további részleteket árult el. A vallomása alapján Žilinka és Lipšic likvidálása már 2017-ben felmerült, vagyis még a Kuciak-gyilkosság előtt. Andruskó eredetileg Marčeket és Szabót kereste fel a megrendeléssel, de mivel ők túlságosan sokat vártak, végül egy másik ismerőséhez, Dušan Kracinához fordult, aki egy szerb állampolgárt, Darko Dragičot bízta meg az ügyészek követésével.

„A legjobb az lett volna, ha Žilinka és Lipšic egy autóban ültek volna”

– vallott az akkori tervekről, de megjegyezte, hogy a főügyész kivégzése számított prioritásnak.

Bödörig érnek a szálak

Andruskó azt mondta, egyszer adódott is egy megfelelő alkalom, de végül lefújta az akciót. Vissza akarta adni az előleget, amit Zsuzsovától kapott, de ő nem vette el a pénzt, hanem egy újabb megrendelést adott le – ezúttal Kuciak meggyilkolását. A férfi szerint Zsuzsová azt mondta, ha ezt sem hatják végre, őt is elteszik láb alól. Halálosan megfenyegették akkor is, amikor a korábbi miniszterelnök Robert Fico egymillió eurós nyomravezetői díjat ajánlott annak, aki bármilyen használható információval tud szolgálni a Kuciak-gyilkossággal kapcsolatban.

Andruskó végül arról is beszélt, hogy a hírhedt nyitrai vállalkozó, Norbert Bödör piszkos üzleteiben is szerepelt. Állítólag részt vett egy pénzmosási akcióban, és ismerte az általa működtetett bűnbanda hierarchiáját is.

„Tudtam, hogy a rendőrség egész vezetősége a maffiának dolgozik”

– jelentette ki.

Bödört jelenleg korrupcióval vádolják a Marhapásztor-ügyben, amelynek a tárgyalása szintén a napokban zajlik. A vállalkozó egyelőre nem tett részletese vallomást, de állítja, ártatlan az ügyben.

A Kuciak-per várhatóan június 6-án folytatódik.

(nar, Denník N, aktuality.sk)