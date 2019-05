Orvoshiány van, ám a külföldi nem kell

Az egészségügyi minisztérium továbbra is ragaszkodik a külföldi orvosok diplomáinak szigorú honosításához. A Szlovák Orvosi Kamara (SLK) szerint most is több olyan külföldi orvos dolgozik a szlovák egészségügyben, aki nem teljesíti a szükséges szakmai feltételeket.

A szlovák egészségügy már hosszú évek óta orvoshiánnyal küzd. Az Egészségpolitikai Intézet (IZP) legfrissebb elemzése szerint körülbelül 3500 orvos hiányzik az országból, további 2000 orvos pedig néhány éven belül nyugdíjba vonul. Az egészségügyi tárca állítja, mindent megtesz azért, hogy maradásra bírja a fiatal szlovákiai orvosokat, de a hatalmas munkaerőhiányra átmeneti megoldást jelent a külföldi orvosok alkalmazása. A statisztikai hivatal adatai szerint a legtöbben Ukrajnából érkeznek, tavaly mintegy 600 ukrán egészségügyi dolgozó helyezkedett el az országban.

Különböző oktatás

A külföldi orvosok szerint sokkal nehezebb elhelyezkedni a szlovák egészségügyben, mint más országokban, ugyanis egy hosszadalmas adminisztratív folyamaton kell átesniük, melyben rengeteg a buktató. Első lépésként az oktatásügyi minisztériumnak kell elismernie a külföldi orvosok diplomáját. A szlovák törvények azonban másképp határozzák meg az egészségügyi egyetemek oktatási rendszerét, mint az ukrán törvények, ezért sokszor már ebben a fázisban is problémák merülnek fel.

Viktoriya Dmytruk ukrán gyermekorvos a Markíza tévétársaságnak elmondta, diplomáját azért nem ismerte el az oktatási tárca, mert a keleti szomszédunknál a diákok az egyetem első évétől szakosodnak, így már szakorvosként hagyják el az egyetemet. A szlovák egyetemeken viszont az első 6 évben általános orvosi oktatás zajlik, a diákok pedig csak ezt követően szakosodnak. Az oktatásügyi minisztérium szerint Dmytruk a tanulmányai során nem abszolvált olyan tantárgyakat, melyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a szlovák egészségügyben dolgozhasson.

Nyelvi akadály

Akkor sincs nyert ügye a külföldieknek, ha az oktatásügyi minisztérium elismerte a diplomát, az orvosoknak egy ellenőrző vizsgán kell átesniük, mely két részből áll: egy írásbeli tesztből és egy szóbeli feleletből. Hivatástól függően a szóbeli tartalmazhat akár gyakorlati részt is. A sikeres jelentkezők utolsó lépésként egy szlováknyelv-tudást felmérő vizsgán is részt vesznek, amelyet egy egyhetes nyelvi kurzus előz meg. A külföldi orvosok szerint azonban ez túlságosan rövid idő ahhoz, hogy rendesen elsajátíthassák a szükséges nyelvi ismereteket, így két lehetőségük marad: vannak, akik a törvény által kevésbé szabályozott területen helyezkednek el (például a gyorsmentőknél), hogy jobban megtanulják a szlovák nyelvet, vagy más országokban próbálnak szerencsét.

A minisztérium nem tágít

Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője lapunknak elmondta, hogy bár a tárca tudomásul veszi az orvoshiány mértékét, a rendszerhez alapvetően ragaszkodik. „Természetesen az orvoshiányra való figyelemmel örömmel fogadjuk a külföldi orvosokat, de teljesíteniük kell az előírt feltételeket. Ezek közé tartozik az államnyelv ismerete is, mely elengedhetetlen a betegellátás szempontjából” – közölte a szóvivő. Hozzátette, hogy az egyetemek tapasztalatai alapján a legtöbben azért nem mennek át a teszten, mert egyszerűen nem veszik komolyan a felkészülést.

„Ugyanakkor amióta a Szlovák Egészségügyi Egyetemmel (SZU) közreműködve bevezettük a felkészítő kurzusokat, azóta egyre többen abszolválják sikeresen a teszteket"

– mondta Eliášová.

SLK: sokan csalnak

Marián Kollár, az orvoskamara (SLK) elnöke szerint így is sok olyan külföldi orvos dolgozik a szlovák egészségügyben, akik nem teljesítik a törvény által előírt kritériumokat. Kollár állítja, hogy néhány ukrán orvos hamisította a diplomáját, és több ukrajnai orvosi egyetem is színvonal alatti oktatást nyújt.

„Birtokunkban vannak olyan információk, melyek arról árulkodnak, hogy több külföldi orvos úgy lát el betegeket az országban, hogy nem teljesíti a törvényben meghatározott szakmai követelményeket, elsősorban azokban a régiókban, ahol a legnagyobb az orvoshiány”

– jelentette ki az SLK elnöke. (nar, vzdravotnictve.sk)