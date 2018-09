Orbán Viktor visszafogta magát, a magyar kormány az EU bíróságához fordul

Budapest | Mint várható volt, éles politikai vitát váltott ki a magyar Országgyűlésben a Sargentini-jelentés elfogadása. Orbán Viktor magyar miniszterelnök azonban egyelőre nem jelentett be semmilyen konkrét ellenlépést.

Egy darabig úgy tűnt, meglepi Orbán Viktor a magyar Országgyűlés képviselőit az őszi parlamenti ülésszak nyitónapján. Mindenki azt várta ugyanis, hogy a politikai napirendet a múlt héten az Európai Parlamentben jogilag vitatott módon, kétharmados többséggel elfogadó Sargentini-jelentés uralja majd, ehhez képest Orbán Viktor „az elmúlt időszak gazdasági eredményeiről” kezdett el beszélni a napirend előtt. Csak a beszéd közepén került szóba a „közeljövő két legnagyobb kérdése”, amik a kormányfő szerint a népesedés- és európai politika. „Az életnek is van matematikája, és ez néha kegyetlen. A képlet egyszerű, hanem születik több gyermek, előbb utóbb elfogyunk, de mi ebbe nem akarunk beletörődni” – fogalmazott. A kormány szerinte eddig is családközpontú politikát folytatott, de most nemzeti konzultáció indul a további lépésekről.

Orbán szerint ugyanakkor európai színpadon folyik majd az újabb vita a kontinens jövőjéről. „A jelenlegi európai elit távozik, épp ideje. Ugyanis nem tudták az EU-n belül tartani az Egyesült Királyságot és nem tudták kint tartani a migránsokat” – mondta. Majd megismételte a már sokszor hangoztatott gondolatot, hogy „a jövő legfontosabb kérdése a migráció lesz”, az Európai Unió tagállamai pedig jelenleg bevándorláspártiakra és bevándorlásellenesekre oszlanak, ez felülírja a hagyományos pártszerkezeteket is. Egyetlen konkrét bejelentés történt: a magyar kormány jogilépéseket tesz a jelentés elfogadása miatt, mert jogi abszurd, Gulyás Gergely miniszert bízzák meg azzal, hogy a megfelelő lépéseket megtegye.

Az ellenzék a kormányt okolta a Sargentini-jelentés elfogadásáért, Gyurcsány Ferenc (DK) volt miniszterelnök gyógykezelést javasolt Orbánnak.