Oktatási és morális szempontból is változtatni kellene az iskolák működésén

Zimenová tegnapi sajtótájékoztatóján a jelenlegi oktatási rendszer elavultságára hívta fel a figyelmet. „Mindannyian tudjuk, hogy a gyerekeknek rengeteg dolgot kell megtanulniuk. Azt se felejtsük el, hogy a mostani gyerekek már teljesen mások, éppen ezért teljesen újfajta módszereket kell keresnünk, hogyan magyarázzák el a tanárok a tananyagot” – magyarázta a parlamenti képviselő. Az oktatási rendszer nem hatékony működésére figyelmeztetett az Értelmet Ad (To dá rozum) kezdeményezés is, mely legújabb felmérésben rámutatott, hogy az alapiskolás diákok szövegértési képessége és logikai gondolkodása egyre alacsonyabb szintre süllyed. „Az iskolai rendszer nem teremt megfelelő körülményeket a magas oktatási potenciállal rendelkező gyermekek számára, így a rendszer egyre több potenciális szakembertől, tudóstól és magasan képzett kutatótól esik el” – olvasható a kezdeményezés elemzésében.

Hanyag minisztérium?

Zimenová szerint főként emiatt lenne fontos, hogy az oktatásban újszerű eljárásokat alkalmazzanak. A képviselőnő állítja: az iskolák próbálkoznak is ilyen módszerekkel, a tanárok is igyekeznek, azonban az állami oktatási rendszer olyannyira megköti a kezüket, hogy igen kevés lehetőségük van. „Az állami tanterv előírja nekik, hogy mennyit tanítsanak, mit tanítsanak, és mikor tanítsák” – mondta Zimenová. Hozzátette: ha valódi változást szeretnének elérni, úgynevezett innovációs kísérletekhez kell folyamodniuk, melyeket az oktatási minisztériumnak törvényből adódó kötelessége ellenőrizni és kiértékelni. Az SaS képviselője szerint azonban a tárca nem végzi el rendesen a feladatát, hiszen nem tudott átfogó információkkal szolgálni a jelenleg zajló kísérletek ellenőrzéséről.

A tárca tagad

Martina Lubyová (SNS) oktatási miniszter tagadta Zimenová állításait, elmondása szerint a tárca igenis tisztában van az innovációs kísérletekkel. „A képviselőnő által kért információk elérhetőek a minisztérium honlapján. Ott mindenki megtalálhatja, hogy az idei tanévben összesen 15 kísérleti ellenőrzés zajlik, melyek főként a fogyatékkal élő diákok oktatására összpontosítanak” – reagált Lubyová, hozzátéve, hogy a képviselőnő kritikája talán az SaS választás előtti kampányának a része. „Semmit nem titkosítunk, minden elérhető a weboldalon” – zárta az oktatási miniszter.

Zimenová ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a miniszter által emlegetett weboldalon mindössze a 2016/2017-es tanévtől kezdve találhatóak meg az innovációs kísérletek, holott újító projektek már a 90-es években is elindultak. „Ráadásul a honlapon elérhető dokumentumok sem teljesek, hiszen tudomásunk van olyan kísérletekről, melyek már zajlanak, és ott még meg sincsenek említve” – magyarázta az SaS képviselője.

Az észtek mint példa

Az oktatási rendszer megújítására figyelmeztetett tegnap az Állítsuk Meg a Korrupciót (Zastavme korrupciu) alapítvány is. A szervezet szerint nemcsak a tanítási módszereken kellene újítani, hanem a gyermekek értékrendjének formálásán is. Az alapítvány elemzői szerint érdemes Észtországot venni alapul, melynek kiterjedése körülbelül megegyezik Szlovákiáéval, és a lakosok száma is nagyjából azonos. Ennek ellenére a Transparency International szervezet korrupciós listáján az észtek a 18. helyen állnak, mi pedig az 57. helyen. Zuzana Vasičák Očenášová, az Állítsuk Meg a Korrupciót szakértője szerint a korrupció visszaszorítása elkezdődhetne már az alapiskolások megfelelő nevelésével is.

Korrupció elleni oltás

„A gyerekek az iskolában a nem etikus viselkedésnek számos példájával találkozhatnak. Az értékrendjük megfelelő formálása, valamint az ilyen viselkedéssel szembeni elhatárolódás úgy hathat, mint egy korrupcióellenes oltás” – vélekedett Očenášová.

A szervezet 10 megoldást is javasolt az iskolai oktatás színvonalának növelésére, melyekhez nincs szükség sem pénzre, sem nagy iskolai reformokra. Ilyen például a tanárok fejlesztése, a szülőkkel való intenzívebb együttműködés, vagy a helyes értékekről zajló diskurzus.