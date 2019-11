Ők lesznek az MKP, a Magyar Fórum és az Összefogás közös listájának élén

Az Összefogás, amely a három politikai szubjektum közül a választási párt szerepét is betölti, a jelöltlista első 20 helyéből 4-re állíthatott jelöltet. A Magyar Fórum is 4 helyet kapott az első 20-as élmezőnyben. A listavezető Bárdos Gyula (MKP) a Csemadok elnöke lesz.



Az MKP Országos Tanácsa szombaton döntötte el, hogy a választási párt listáján méretteti meg magát a voksolás során. A Simon Zsolt vezette Magyar Fórum pedig ma, vasárnap határozott ugyanígy. Az Összefogás is vasárnap nevezte meg a jelöltjeit. Így a Magyar Közösségi Összefogás nevű választási párt jelöltlistájának élmezőnye az alábbiakban alakult:

1. Bárdos Gyula, a CSEMADOK országos elnöke, az MKP elnökségi tagja.



2. Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke



3. Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke



4. Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke



5. Menyhárt József, az MKP elnöke



6. Orosz Örs, az Összefogás tagja



7. Domin István, Izsa község polgármestere (MKP)



8. Janits Erzsébet, Magyar Fórum jelöltje



9. Nagy József, Összefogás jelöltje, korábban a Híd környezetvédelmi minisztere



10. Cziprusz Zoltán, az MKP Országos Elnökségének tagja



11. Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnöke, megyei képviselő



12. Gál Zsolt, a Magyar Fórum alelnöke



13. Fúrik Csaba, Kisgéres polgármestere



14. Zupkó Tamás, Pozsonyvezekény polgármestere



15. Gergely Papp Adrianna, az MKP Országos Elnökségének tagja



16. Bindics László, Magyar Fórum jelöltje



17. Zachar Pál, az Összefogás jelöltje



18. Kiss Beáta, az MKP oktatási és kulturális alelnöke



19. Nagy Dávid, az MKP korábbi EP-képviselő jelöltje



20. Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetségének elnöke, MKP