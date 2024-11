Nevetséges, ahogy a környezetvédőket ellehetetleníti a tárca, véli a volt miniszter – Interjú

Mi a helyzet az önkéntes természetvédelmi őrökkel? Az ő hatáskörüket jelentősen korlátozza a módosítás.



Nevetséges, hogy az önkéntes természetvédelmi őrök csak a saját tulajdonukban lévő vagy általuk bérelt területet figyelhetik meg. Ennek nincs semmi értelme.



Hová vezethet ez a tiltás?



Alapjában véve úgy fest – még ha ez kicsit spekuláció is –, mintha néhány vezető funkcionárius a minisztériumban bosszút akarna állni a természetvédőkön. Mintha haragudnának rájuk, mert fékeztek bizonyos elképzeléseket. Én el tudom képzelni, hogy volt néhány olyan aktivista, aki összeveszett az adott polgármesterrel vagy a lakosokkal. De ismétlem, ezt ki kellene elemezni. Teljeskörűen kijelenteni, hogy az önkéntes őröket fel kell számolni – mert a módosítás ezt jelenti a gyakorlatban –, semmiképpen sem jó.



Munkaerőhiány is felléphet, hiszen nagyjából 100 hivatásos természetvédelmi őrt foglalkoztat az állam, míg önkéntes őrként 800 ember tevékenykedik.



Természetesen ez problémát jelent. A hivatásos őrök is különböző természetvédelmi szervezetek alkalmazottai, vagyis a nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek alkalmazásában állnak. Ez a 100 ember messze nem tudja bejárni az egész országot. Éppen ezért működött az önkéntes őrség intézménye. Az ő feladatuk az volt, hogy lokálisan felügyeljék a kártékony tevékenységeket. Magától értetődik, hogy 800 ember munkájának hiányát megérzi a rendszer. Másfelől viszont nagy részük lelkesedésből látta el ezt a feladatot, így személye válogatta, hogy ki milyen eredménnyel.



Most azt is elfogadta a parlament, hogy az önkénteseknek ötévente szaktudásukat igazoló vizsgát kell tenniük.



Ezt egyáltalán nem tartom rossznak. Fontos, hogy legyen szakmai hátterük. Néha azért olyan önkéntes is akadt, aki csak annyi feltételt teljesített, hogy szerette a természetet. Ez persze jó, de a minimum az lenne, hogy a törvényt ismerjék.



És mi a helyzet azzal, hogy a közigazgatási eljárásokból kiiktatták a civileket?



Valóban volt arra példa, hogy különböző aktivista csoportok már-már visszaéltek a fellebbezési jogukkal. Volt, hogy tömegesen jelentkeztek résztvevőnek – egyébként közvetlenül nem érintett személyek – a közigazgatási eljárásba, és ez néha akadályoztatta a folyamatokat. Igen, biztosan voltak visszaélések, de teljesen kitiltani az érintetteket is túlzás. Mert ezt is lehetett volna célzott megoldással orvosolni, hogy a helyieknek igenis legyen beleszólása a különböző fejlesztési projektekbe.



Lehet emögött sejteni valamilyen személyes motivációt, befektetői szándékot? Érdekükben állhat a tárca vezető beosztottjainak, hogy könnyebb legyen építkezéseket engedélyeztetni védett területeken?



Nem vagyok biztos benne, hogy most ez a döntés valamilyen konkrét tervre redukálható. Persze, benne lehet a pakliban, hogy bizonyos projektek megvalósítását szerették volna megkönnyíteni, de szerintem inkább általánosan akarták egyszerűsíteni a folyamatokat. Azt kijelenteni jelenleg, hogy a módosítás egy konkrét befektetésre vezethető vissza, spekuláció.



A Rudolf Huliak körül csoportosuló képviselők a hétvégén bejelentették, igényt tartanak a környezetvédelmi minisztériumra. Mit szólna ahhoz, ha az SNS-ből kivált Nemzeti Koalícióhoz (Národná koalícia) kerülne a tárca?



Hogyha a szakmai hátterüket nézem: Huliaknak több köze van a környezetvédelemhez, mint Tomáš Tarabának. A minisztériumban még Filip Kuffa államtitkárnak is több köze van ehhez, mint a jelenlegi tárcavezetőnek, hiszen Kuffa erdészmérnök. A problémát a személyiségük jelenti, mindegyikőjüknek volt ellentmondásos incidense az elmúlt időszakban. A Huliak körüli emberek közül volt lehetőségem megismerni korábban néhány olyat, akinek van szaktudása. De egy dolog a szakmaiság, és megint más, hogy milyen céljaik vannak.