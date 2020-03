„Nem zavar, hogy csak 12 vagyok?”

„Vesd le egy kicsit a trikódat” – kéri 12 éves csetpartnerétől egy férfi webkamerán keresztül. A tabuizált, de egyre több áldozatot követelő online gyerekmolesztálásról két cseh rendező, Barbora Chalupová és Vít Klusák forgatott Behálózva címmel dokumentumfilmet, hogy testközelből mutassák be, hogyan szolgáltatják ki magukat a gyerekek vadidegeneknek anélkül, hogy mindezt tudatosítanák.

Csak az elkövetők igaziak

Három felnőtt, de koruknál jóval fiatalabbnak kinéző színésznő „alakult” át a film kedvéért 12 éves kislánnyá, hogy művileg berendezett gyerekszobájukban, álprofiljaik segítségével tíz napig beszélgessenek az interneten.

Az alapszabályok egyszerűek voltak: ők nem kezdeményeznek beszélgetést és nem is provokálnak, csupán szégyenlősen reagálnak a megkeresésekre. Az eredmény még a film készítőit is meglepte: a profilok regisztrálását követő néhány percben már 16 olvasatlan üzenetük volt különböző korú férfiaktól. A forgatás tíz napja alatt pedig összesen 2458 szexuális ragadozó kereste meg a lányokat, az internetes zaklatás legkülönfélébb formáit produkálva.

Volt, aki önmagáról küldött meztelen képeket a lányoknak, cserébe pedig ugyanezt várta el a 12 (!) évesnek gondolt beszélgetőpartnerétől, de olyan is akadt szép számmal, aki a webkamera előtt végzett önkielégítést, vagy pornóvideókat küldött a színészeknek. A film kendőzetlenül mutatja be, mit tapasztalhat az a több tízezer gyerek világszerte, aki naivan megbízik az interneten megismert idegenben.

Hogyan használják ki és hogyan zsarolják őket? Hogyan élnek vissza az őket ábrázoló fényképekkel, és hogyan próbálnak pénzt kicsikarni a megrémült gyerekektől, akik attól félnek, hogy a képeikkel legközelebb a szüleik találkoznak? Ezekre és még sok egyéb kérdésre is választ kapunk a filmből.

Barbora Chalupová és Vít Klusák mozgóképes dokumentuma azonban nem áll meg ezen a ponton. A lányoknak, megfelelő biztonsági intézkedések mellett, találkozókat is szerveztek, és nyilvános helyen nézhettek a szemükbe azoknak, akik a legízléstelenebb módszerekkel próbálták őket manipulálni. Az alkotás egyik legizgalmasabb része kétségkívül az, amikor a komplett stáb várja otthona előtt azt a férfit, aki mindhárom lányt zaklatta az interneten.

Két változat

A filmből nemcsak mozi-, hanem egy gyerekek számára megvágott, a színészek által kommentált verzió is készült, amelyet iskolákba visznek el. Az alkotók ezzel azt szeretnék elérni, hogy a fiatalabb korosztály is megértse, illetve pontosan értelmezze a vásznon zajló történéseket, egyben lehetőséget teremtsenek megértetni velük, miért fontos az átgondolt internethasználat. Némi optimizmusra adhat okot az is, hogy a filmforgatás során készült anyag egy részét a rendőrség is megkapta, és több esetben is indult eljárás az érintettek ellen.

A forgatás helyszínén a filmes alkotókon kívül pszichológusok, szexológusok és jogászok is tartózkodtak folyamatosan, a történetben szereplő színésznők pedig sokszor igénybe is vették a szolgáltatásaikat. Ez a nagyon fontos mozgóképes alkotás érzelmileg csak erősebbé válik azáltal, hogy a lányok idegeit gyakran a végletekig feszítő szexuális ragadozók viselkedését hogyan magyarázzák a szakemberek, valamint, hogy a színésznők nem rejtik el valódi érzelmeiket. Klusák egy interjúban elmondta, a három színésznő közül az egyik a forgatás után is folyamatosan konzultált pszichológussal. Az összhatáshoz remekül járul hozzá a zene is, amely csak fokozza a feszültséget, így a nézők még a stáblista alatt is székeikhez szögezve értelmezik a látottakat, miközben akaratlanul is eszükbe jut: vajon a saját gyerekeik tapasztaltak-e már hasonlót.

A film nézéséhez erős idegek kellenek, bár a feszült pillanatokat a készítők nemegyszer humorral próbálják oldani, ezzel is ráébresztve a nézőket, hogy stúdióban, előre elkészített, átgondolt forgatókönyvet látunk megvalósulni. Mindez azonban csupán addig tart, amíg meg nem halljuk a videóhívás jól ismert hangját…

Behálózva (V síti / V sieti): cseh– szlovák dokumentumfilm, 90 perc, 2019. Rendező és forgatókönyvíró: Vít Klusák, Barbora Chalupová. Operatőr: Adam Kruliš. Zene: Jonatán Pastirčák.