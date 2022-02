Nem kell végleg búcsút intenünk a szabályozott energiaáraknak

Sok más országhoz hasonlóan Szlovákiában is államilag szabályozzák a lakossági áram- és gázszolgáltatás díjszabását, ami biztosítja, hogy a lakossági szektor ne legyen közvetlenül kitéve a piaci változásoknak és viszontagságoknak. Mindez különösen most jön jól a szlovákiai családoknak, amikor Európa-szerte elszálltak az energiaárak, jelentősen növelve a családok terheit azon országokban, amelyekben az állam a lakossági szolgáltatások esetében is a piaci árakat érvényesíti.

Már idén nőttek az árak

Szlovákiában már az idei év elején bejelentett energiaár-emelések is jelentős felháborodást váltottak ki a lakoságból. Tavaly ugyanis történelmi csúcsokat döntögetett a gáz és a villanyáram világpiaci ára, amit a szlovákiai cégek már az elmúlt évben megéreztek, a drágulást pedig az idei év elejétől a családok sem kerülhették el. Az áramszolgáltatás esetében a panellakásban lakó családok számára a havi kiadások a tavalyihoz képest nagyjából 3 euróval nőttek, míg a villanyt vízmelegítésre és fűtésre is használó háztartások havi kiadásai mintegy 12 euróval magasabbak. Ez persze csak az átlag, hiszen a költségek a háztartás fogyasztásától és az áramszolgáltató díjszabásától függnek. Hasonló a helyzet a lakossági gázszolgáltatás esetében is. Ez a tavalyihoz képest – a fogyasztástól függően – idén 9–23 százalékkal drágult.

Merész tervek

Ez azonban semmi ahhoz képest, ha valóra válnának a gazdasági tárca tervei. A minisztérium ugyanis már kidolgozta az energiatörvény legújabb módosítását, amely azzal számol, hogy 2023-tól megszüntetik a lakossági áramszolgáltatás árszabályozását, a gázszolgáltatás esetében pedig ugyanerre 2026-tól számíthatunk. A javaslatot az elkövetkező hetekben a kormánynak is meg kellene tárgyalnia, ám egyelőre bizonytalan, hogy milyen fogadtatásra talál a koalíciós partnerek részéről.

Mire kellene felkészülnünk, ha a gazdasági tárca javaslatát a parlament is elfogadná? Andrej Juris, az Árszabályozási Hivatal (ÚRSO) elnöke szerint nem kell megijednünk, a gazdasági tárca javaslata sem számol ugyanis azzal, hogy teljes mértékben felszámolják a szabályozást. Szerinte a dereguláció eleve csak a gáz és az áram – mint nyersanyag – árát érintené, vagyis az energiaszolgáltatás többi szegmensében, például az energiaszállítás esetében fennmaradna az állami szabályozás.

Kétféle lehetőség

„Tisztában vagyunk azzal is, hogy a lakosság egy részénél nagy az igény arra, hogy továbbra is meglegyen a lehetőségük egy szabályozott csomagra is, amely védelmet biztosítana a sérülékenyebb háztartások számára. Mi már dolgozunk egy ilyen csomag paraméterein” – állítja Juris. Szerinte így azok a háztartások, amelyek nem akarnak majd bajlódni azzal, hogy a lehető legjobb árat harcolják ki az energiaszolgáltatóktól, azok a jövőben is választhatják majd a szabályozott csomagot, míg azok, akik nagyobb fogyasztással rendelkeznek, és úgy gondolják, hogy az aktuális piaci árak mellett kedvezőbben juthatnak hozzá az energiaszolgáltatáshoz, élhetnek a dereguláció előnyeivel” – figyelmeztet Juris.

(mi, TASR)