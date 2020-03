Nem helyezi vizsgálati fogságba a Legfelsőbb Bíróság Maruniakovát

A Legfelsőbb Bíróság szenátusa úgy döntött, nem helyezi vizsgálati fogságba Zuzana Maruniaková bírót, akit korrupcióval és hivatali jogkörrel való visszaéléssel gyanúsítanak. A Különleges Ügyészség ügyésze úgy tájékoztatott, hogy együttműködik a rendőrséggel, de továbbra is tagadja a bűnösségét. A szintén korrupcióval gyanúsított Ladislav Mojžiš sem kerül vizsgálati fogságba.

Pozsony | A Legfelsőbb Bíróság szenátusa úgy döntött, nem helyezi vizsgálati fogságba Zuzana Maruniaková bírót, akit korrupcióval és hivatali jogkörrel való visszaéléssel gyanúsítanak. A Különleges Ügyészség ügyésze úgy tájékoztatott, hogy együttműködik a rendőrséggel, de továbbra is tagadja a bűnösségét. A szintén korrupcióval gyanúsított Ladislav Mojžiš sem kerül vizsgálati fogságba.

„A bíróság szerint sem Zuzana Maruniaková, sem Ladislav Mojžiš őrizetbe vétele nem indokolt” – mondta az ügyész a sajtónak.

„Maruniaková nyilatkozatot küldött a bíróságnak, nem ismerte be a bűncselekményt, de hajlandó együttműködni” – mondta az ügyész. Maruniaková azt állítja, nyomást gyakoroltak rá, amit az ügyész kétségbe von. A gyanúsított továbbra is tagadja, hogy megvesztegették volna a váltóhamisítási ügyben.

A TASR értesülései szerint Zuzana Maruniaková Monika Jankovská közvetítésével készpénzt kapott Marián Kočnertől azért, hogy számára kedvező döntés szülessen a Markíza televízió váltóinak meghamisítása ügyében. Maruniaková a gyanú szerint nem megfelelően folytatta le a bizonyítási eljárást, és nem vizsgálta meg a váltók valódiságát. Kočnert nem jogerősen 19 év börtönre ítélték összesen négy váltó meghamisításáért.

Mojžišt is korrupcióval gyanúsítják. A rendőrség szerint 5000 eurót adott át egy borítékban Vladimír Sklenka volt bírónak, aki tanúként szerepel az ügyben. Sklenka egészségi okokból nem volt jelen a csütörtöki tárgyaláson.

A Vihar (Búrba) akció során más gyanúsítottakkal együtt 13 bírót is őrizetbe vettek korrupciós bűncselekmények miatt. „A Vihar még nem ért véget” – közölte az ügyész, aki azt mondta, a vádemelésig még sok munka vár rájuk.

Eredetileg Miriam Repáková őrizetbe vételéről is döntenie kellett volna a Legfelsőbb Bíróságnak, ám a Különleges Ügyészi Hivatala visszavonta az őrizetbe vételére vonatkozó javaslatot. „Már nincs szükség erre az intézkedésre” – magyarázta az ügyész, és hozzátette, Repáková beismerő vallomást tett, és azt mondta, más bűncselekmények felderítésében is hajlandó együttműködni a rendőrséggel. Repáková ellen a Technopol-ügyben indult eljárás, amelyben Kočner is vádlottként szerepel.