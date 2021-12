Nem engedélyezik a családi látogatásokat karácsonykor

A kormány szerdán elfogadta a következő hetek járványügyi szigorításait, amelyeket Vladimír Lengvarský ismertetett. Még ahhoz képest is történtek változások, amit az egészségügyi miniszter és Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök kedden jelentett be.

A boltok és a templomok mellett pénteken nyitnak az edzőtermek, a szépségápolási szolgáltatások (fodrászok, manikűrösök stb.), valamint a sípályák is. Mindegyik esetében érvényben van az OP-rezsim, vagyis csak az oltottakat és a fertőzésen átesetteket engedik be, és szigorú járványügyi előírásokat is be kell tartani.

Lengvarský továbbá azt is elmondta, hogy a kijárási tilalom az ünnepek alatt is érvényben marad, ráadásul a jelenlegi formájában. Ez azt jelenti, hogy szenteste sem látogathatjuk meg a hozzátartózóinkat. Újságírói kérdésre a tárcavezető azt mondta, idén fel sem merült, hogy a tavalyihoz hasonló, úgynevezett családi buborékokat hozzanak létre az emberek, vagyis válasszanak, hogy mely háztartást szeretnék meglátogatni.

Az egészségügyi miniszter azt is elmondta, ha a kórházakban kezelt betegek száma eléri a 3800-at, akkor újra bevezethetik a szigorított lockdownt, amely nem járna enyhítésekkel az OP-rezsimbe tartozók számára. Jelenleg 3479 fertőzött szorul kórházi ellátásra.

A kormány mindemellett jóváhagyta Lengvarský azon javaslatát, melynek értelmében január 10-ig az igazságügyi minisztériummal együttműködve kidolgoznak egy jogi elemzést arról, mennyire lehetséges a szlovák jogrendben a koronavírus elleni vakcina kötelezővé tétele a 60 év felettiek számára.