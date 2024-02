Nem csökken a nemi erőszakra vonatkozó elévülési idő

A parlament rövidített eljárásban tárgyalta a tervezetet és a jelenlevő 136 képviselő egyhangúlag szavazta meg a büntetési tételek szigorítását. Az enyhítést a kormánykoalíció eredeti, februárban megszavazott módosító javaslata tartalmazta – ennek értelmében húsz helyett tíz év alatt elévültek volna a vonatkozó bűncselekmények. A törvénymódosítás fennmaradó része változatlan maradt, beleértve a március 15-én esedékes hatályba lépést. A Büntető Törvénykönyv módosítása kapcsán korábban Zuzana Čaputová államfő és több ellenzéki képviselő is az Alkotmánybírósághoz fordult, a rendelkezés felfüggesztését követelik, hogy ne évüljenek el az évekkel korábban elkövetett gazdasági bűncselekmények.

A nemi erőszakra és gyilkosságra vonatkozó elévülés hibának bizonyult a rendszerben. Az ellenzéki képviselők egy nappal a fokozott hangulatban zajló, gyorsított ütemben tárgyalt februári szavazás előtt mutattak rá, hogy a kormánykoalíció az előzetes jelzéseivel ellentétben nem csak a gazdasági bűncselekményekre vonatkozó elévülést csökkentette, hanem más tételek is jelentősen lerövidültek. A vita hevében a kormánykoalíciós képviselők nem ismerték el a követelés jogosságát, helyette azzal érveltek, hogy a rendelkezés motiválja az erőszakot elszenvedett nőket a bűncselekmények minél gyorsabb jelentésére. Később a koalíció megváltoztatta álláspontját, Robert Fico egyenesen a hiba kijavítására hivatkozva akarta elérni, hogy Zuzana Čaputová államfő az alkotmányossági felülvizsgálat helyett inkább vétózza meg a törvénycsomagot. Mikor az elnök a kérésnek nem tett eleget, a kormánykoalíció maga indítványozta a törvény kijavítását.

Az ellenzéki képviselők a rövidített parlamenti vita során is élesen bírálták a törvénymódosítást. A Slovensko mozgalom képviselői sikertelenül javasolták, hogy a nemi erőszakra és gyilkosságra egyáltalán ne is vonatkozhasson az elévülés – Igor Matovič, a mozgalom elnöke szerint Magyarországon és Nagy-Britanniában is hasonlóan szigorú szabályok érvényesek. Beáta Jurík (PS) arra mutatott rá, hogy a szexuális erőszakkal kapcsolatos bűncselekményeket eleve nagyon ritkán jelentik be, mivel az áldozatok nem bíznak a hatóságok jóindulatában és szakmai hozzáértésében. A kormánykoalíció hivatalos álláspontja szerint ugyan az eredetileg megállapított tíz éves elévülési idő továbbra is megfelelő időtartamot biztosít az esetek kivizsgálására, de hajlandóak engedni a nyilvánosság részéről érkező kritikáknak. A szavazással a parlament aktuális ülésszaka is lezárult, a törvényhozás legközelebb csak áprilisban – az elnökválasztás után – ül össze.