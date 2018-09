Nem csak az alvást zavarja az óraátállítás

Az Európai Bizottság felmérésében közel 4 millióan szavaztak az óraátállítás eltörlésére, ezért Jean-Claude Juncker, a bizottság elnöke intézkedéseket ígért az ügyben. A tervek szerint az egyes tagállamok dönthetnek majd arról, hogy a nyári vagy a téli időszámítást szeretnék állandósítani. Az óraátállítás káros hatásairól dr. Fogarrasy Éva alvásterapeutát kérdeztük.

Az Európai Bizottság felmérésén résztvevők 84 százaléka az óraátállítás eltörlése mellett tette le a voksát. Sokan azzal érvelnek, hogy az átállításnak negatív hatásai vannak az egészségre. Valóban így van?

Igen, mindenképpen, és ennek több káros következménye is van. Ilyen például a biológiai óránk megzavarodása, amely az életfolyamataink összehangolásáért felelős. Az óraátállítás után legalább két hétre van szüksége a szervezetünknek ahhoz, hogy a biológiai óránk újra harmonikusan tudjon működni. Életfolyamatnak számít például a figyelemciklus is. Azt már sokan tudják, hogy léteznek az úgynevezett másfél órás éjszakai alvásciklusok. Ezek a ciklusok nappal is működnek, figyelem formájában. Nappal a figyelmünk ugyanúgy másfél óránként lankad, ilyenkor lassabban tudunk reagálni a történésekre, és a döntéseink is hibásabbnak bizonyulnak. Egy pár perces pihenő után a figyelmünk újra visszaáll. Ha valakinek van egy megszokott napirendje, akkor egy idő után ahhoz igazodnak ezek a zavarosabb időszakok is. Az ember ezekben az időszakokban ösztönösen kikapcsol, tehát ilyenkor főz egy kávét a munkahelyén, eszik, vagy elszív egy cigarettát. Az óraátállítás miatt ezek az időszakok eltolódnak. Egyáltalán nem véletlen, hogy az átállítás utáni időszakban döbbenetes mértékben növekszik a balesetek száma az utakon. A másik dolog, hogy ilyenkor jelentősen megnövekszik az agyvérzések száma is. Ahogy már említettem, az alvás is másfél órás ciklusokra oszlik. Az egyik fázis az úgynevezett REM fázis, amely során álmodik az ember, ez leginkább a hajnali órákra tehető. A REM fázisra jellemzőek a legmagasabb vérnyomáskiugrások. Ha például egy órával korábban kell kelnünk a megszokottnál, a REM fázis nem fejeződik be, és ez nagy terhelést jelent a szervezet számára.

Fogarrasy Éva - Képarchívum

Milyen korcsoport számára jelenti a legnagyobb veszélyt az óraátállítás? A gyerekekre, és az idősebb generáció tagjaira nagyobb megterhelés nehezedik ilyenkor, vagy a középkorúak is ugyanolyan rosszul viselik?

Minél idősebb az ember, annál nehezebben kezeli ezeket a változásokat. Viszont fontos megemlíteni, hogy a kamaszkor is kritikus időszaknak számít. Ilyenkor a hormonális változások miatt a gyerek egyik hétről a másikra két órával később álmosodik el, viszont az alvásigénye még mindig kilenc óra. A kamaszok számára így is túlságosan korai a reggeli 7 órás kelés, és az óraátállítás miatti hiányzó egy óra nagyon rossz hatással van a szervezetükre.

Még nem tudni, mikortól törlik el az óraátállítást Összesen 4,6 millió ember szavazott az óraátállítás eltörlésére az Európai Unió legutóbbi felmérésében. Ez messze a legmagasabb részvételi arány az Európai Uniós felmérések történetében. A kérdőívet legtöbben Németországban töltötték ki, ahol mintegy 2,5 millió fő szavazott az óraátállítás eltörlésére. Szlovákia lakosságának 0,6 százaléka, azaz közel 33 ezer ember foglalt állást a kérdésben: a kitöltők közül 26 ezren a kettős időszámítás eltörlésére szavaztak, 7 ezren pedig a megtartására. Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az emberek akaratának megfelelően meg kell szüntetni a kettős óraátállítást. „Az emberek ezt akarják, mi pedig megcsináljuk. Nincs értelme kikérni a véleményüket, ha aztán nem vesszük figyelembe” – jelentette ki a bizottság elnöke. Következő lépésként az Európai Bizottságnak elő kell terjesztenie az óraátállítás eltörléséről szóló törvényjavaslatot, melyet először az Európai Parlamentnek kell elfogadnia, ezután pedig az egyes tagállamok dönthetnének arról, hogy a nyári vagy a téli időszámítást szeretnék állandósítani. Ha Szlovákia a nyári időszámítás mellett döntene, akkor a téli napokon egy órával később, tehát 16 óra helyett 17 órakor sötétedne. Emiatt viszont reggelente később lenne világos, vagyis december végén és a január elején a nap fél 8 helyett fél 9-kor kelne fel, ami azt jelentené, hogy az emberek nagy része még sötétben indulna el a munkahelyére, vagy az iskolába. Ha viszont a téli időszámítás mellett döntene az ország, akkor a nyári nappalok lerövidülnének, legfeljebb 20 óráig lenne világos, emiatt pedig júniusban és júliusban már hajnali 4 óra előtt felkelne a nap. (nar, tvnoviny.sk)

Az Európai Bizottság a tervek szerint kidolgoz egy törvényjavaslatot, mely belátható időn belül az Európai Parlament elé kerül. Ha a parlament elfogadja a tervezetet, akkor az egyes tagállamok dönthetnek majd, hogy a téli vagy a nyári időszámítást szeretnék bevezetni. Ön szerint melyik lenne kedvezőbb az embereknek?

Véleményem szerint jobb lenne a téli, hiszen ha nyáron este 9-ig világos van, akkor kitolódik az alvás előtti úgynevezett lecsendesedési időszak. Ez nagyjából másfél-két óráig tart, és így az ember este 11 előtt nagyon nehezen alszik el, viszont másnap reggel már korán kell kelnie. Mindenesetre a legfontosabb az, hogy legyen egy egységes rendszer, és végre töröljék el a felesleges óraátállítást.