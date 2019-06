Nagy a bérkülönbség az orvosok közt

Az INEKO intézet a 2017-es nyilvánosan elérhető pénzügyi kimutatásokra hivatkozva hasonlította össze a magánrendelőkben dolgozó orvosok fizetéseit. Az elemzés alapján egy rendelői orvos bruttó átlagbére meghaladja a havi 2400 eurót, viszont számottevő különbség figyelhető meg az egyes szakirányok között: a legjobban kereső kardiológusok 2,5-szer magasabb bérre számíthatnak havonta, mint a legkevesebbet kereső neurológusok.

Egyenlőtlen elosztás

Az egyenlőtlen béreloszlásról további árulkodó adat, hogy a 19 legelterjedtebb szakirányból mindössze 6 esetében számíthatnak az orvosok jobb fizetésre, mint az átlag. A kardiológusok bruttó átlagbére 3634 euró, ezzel jócskán kimagaslanak a többi szakirány közül. Átlagban 3000 euró felett keresnek még a nőgyógyászok és a gasztroenterológusok, tőlük pedig nem sokkal maradnak el a gyermekorvosok. A 2400-as átlagnál magasabb bérre számíthatnak még az ortopéd szakorvosok és a fül-orr-gégészek is. Az általános orvosok és a fogorvosok bére megközelíti az átlagbért, mindkét szakiránynál meghaladja a 2300 eurót. Ezzel szemben a pszichiáterek, az urológusok, a tüdőorvosok, a bőrgyógyászok és a logopédusok fizetése nem éri el a havi 2000 eurót. Legrosszabbul a belgyógyászok (1560 euró) és az ideggyógyászok állnak (1418 euró).

Kérdéses adatok

Marián Šóth, a Magánorvosok Szövetségének (ASL) elnöke szerint ezeket az adatokat óvatosan kell kezelni.

„Szövetségünk képviselői éppen két nappal ezelőtt találkoztak az INEKO szakembereivel, hogy részletekbe menően áttárgyalják az elemzésben olvasható adatokat. Mindenképpen dicséretes, hogy az INEKO megpróbálja meghatározni az egyes szakirányok valódi kiadásait és szükségleteit, hiszen ezzel az a járóbeteg-ellátás finanszírozási rendszerét is javíthatják. Ugyanakkor el kell mondani azt is, hogy nagyon nehéz összehasonlítani az egyes szakirányok átlagbérét, hiszen rengeteg különféle tényezőt figyelembe kell venni. A szövetség nevében további tárgyalásokat folytatunk majd az intézettel, hogy még pontosabb adatokat határozhassanak meg”

– mondta lapunknak Šóth.

Az elemzésből az is kiderült, hogy a szlovák szakorvosok fizetése az európai országokkal összevetve a középmezőnyben helyezkedik el. A szakorvosok átlagfizetése nálunk a szlovákiai átlagbér 2,38-szorosa. Összehasonlításképp: Németországban ez a szorzó 3,54, Nagy-Britanniában 3,35, Hollandiában pedig 3,33. Ugyanakkor 10 EU-s tagország rosszabbul áll mint mi, köztük Csehország (2,36), Magyarország (2,34) és Lengyelország (1,4) is.

Nőnek a bérek

Az INEKO adatai szerint a magánrendelőket működtető orvosok fizetése évről évre növekszik: míg 2014-ben átlagban bruttó 1803 eurót kerestek a szakorvosok, addig 2017-ben már 2416-ot, vagyis az átlagbérük 3 év alatt körülbelül 25 százalékkal emelkedett. A szakértők ennek ellenére folyamatosan arra figyelmeztetnek, hogy a járóbeteg-ellátás az összeomlás szélén áll, több száz orvos hiányzik a rendelőkből, a fiatal orvosok pedig tömegesen hagyják el az országot.

Dušan Zachar, az INEKO elemzője szerint a rendelői orvosok hiánya egyrészt annak tudható be, hogy a fiatal orvosok jövedelmezőbbnek látják a fekvőbeteg-ellátást, ezért inkább kórházakban helyezkednek el.

„Az állami intézményekben dolgozó orvosok számára az is csábító lehet, hogy az alapfizetésük évről évre emelkedik az állam gazdasági fejlődéstől függően. Egy kórházban dolgozó szakorvos bruttó alapfizetése 2017-ben 2031 euró volt. Ez még nem is a teljes összeg, hiszen nincsenek beleszámolva a túlórák és az egyéb juttatások”

– fogalmazott Zachar.

Az összeomlás szélén

Marián Šóth szerint a bérek növekedése annak is köszönhető, hogy az ASL az utóbbi években folyamatosan figyelmeztet a járóbeteg-ellátás katasztrofális állapotára. „Már 2014-ben is hangsúlyoztuk, hogy a fiatal orvosok egyáltalán nem akarnak rendelőkben dolgozni. Ahogy az INEKO is megjegyezte, inkább a kórházakat választják. Szerencsére a helyzet már egy picit javult, de még mindig az összeomlás szélén áll a járóbeteg-ellátás” – jelentette ki az ASL elnöke.