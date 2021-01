MKP-Híd-Összefogás: folytatódnak a hárompárti egyeztetések

Az MKP kezdeményezte az egyeztetést, amelyről Forró Krisztián, a párt elnöke lapunknak elmondta, jövő héten hétfőn vagy kedden ülhetnek tárgyalóasztalhoz. A hárompárti formátumhoz most is ragaszkodnak, újabb szereplővel nem bővítik a tárgyalófelek sorát. „De hangsúlyozni szeretném, hogy minél szélesebb körű társadalmi és politikai egységet kell létrehozni” – tette hozzá. Forró szerint a megállapodás eddig megtárgyalt részleteire építve szeretnék tovább folytatni az egyeztetést. Azonban arról is beszélt, két olyan téma volt, amelyet az Összefogás még nem tekintett lezártnak. „Az egyik ilyen, hogy az új közös pártnak a morális tisztasága biztosítva legyen, a másik pedig az előválasztás kérdése” – mondta azzal, hogy mindkét pontban kompromisszumos megoldási javaslatot tesznek. Forró most is megismételte, hogy a Híddal elnökségi szinten már sikerült megállapodniuk.

Arra a kérdésre, hogy az MKP egyet tud-e érteni a Híd azon feltételével, hogy a közös párt vezetésében egyharmad arányban vegyen részt, Forró azt mondta, számukra az a fontos, hogy az irányító testületek felét az MKP adja. „Korrekt partnerségi viszonyt szeretnénk kialakítani a Híddal és az Összefogással is, a pártvezetés másik felében az arányok elosztásáról ennek a két pártnak kell megállapodnia” – nyilatkozta. A megegyezés létrejöttére vonatkozó konkrét határidőről azonban nem beszélt. „Közösségi igény van arra, hogy minél előbb megegyezzünk” – tette hozzá.

Híd: február 15. a határidő

A Híd szerdán este tartotta elnökségi ülését, ahol arról döntöttek, hogy készek tovább tárgyalni az MKP-val és az Összefogással. Úgy látják, pártjuk az eddigi egyeztetések során már meghozott minden szükséges kompromisszumot. „A tárgyalódelegációnak ragaszkodnia kell a párt egyharmados súlyához a közös párt döntéshozó testületeiben” – fogalmaz a Híd elnökségi ülése után közreadott sajtónyilatkozat. A közleményben arról is írnak, bíznak benne, hogy a másik két párt is időben meghozza a szükséges kompromisszumokat. Egyben bírálják az Összefogást, amely szerintük a decemberi sajtótájékoztatón tett lépéseivel aláásta a hárompárti tárgyalási folyamatba vetett bizalmat. Szerintük a háromoldalú egyeztetési folyamatban, egy kérdést leszámítva, már minden fejezetet sikerült lezárniuk. Arról, hogy mi ez az egy kérdés, a párt szóvivője, Magdeme Klára a nyomtatott Új Szó lapzártája után tájékoztatott. "Az augusztus óta tartó tárgyalássorozat során a pártoknak, a súlyok elosztása kivételével, minden olyan kérdést sikerült lezárniuk, amely az új párt megalapításához szükséges" - közölte a Híd álláspontját a szóvivő. Ezzel Magdeme arra utalt, hogy szerintük a három szereplőnek már csak az egységes párt vezetésében jutó helyek arányában kell megállapodnia.

A Híd a sajtóközleményében határidőt is szabott az egyezség létrehozására, amelyet a népszámlálás tervezett kezdetében, február 15-ben jelöltek meg. „Eddig az időpontig a tárgyalódelegációnak le kell zárnia a tárgyalásokat” – fogalmaz a közlemény.

Nem kell sietni?

Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke kérdésünkre elmondta, nyitottak a tárgyalások folytatására. „Mivel a szigorú lockdown-szabályok lehetetlenné teszik a személyes tárgyalásokat, ezért javaslatokat is tettünk a megbeszélések technikai lebonyolítására” – tette hozzá.

A Híd által szabott határidőről, valamint a pártnak az egyharmados súlyával kapcsolatban elhangzott felvetésekre elutasítóan nyilatkozott. „A magyar választók nem politikai túlélőshow-t, hanem újrakezdést és megoldásokat szeretnének. Ezért komolytalannak véljük újabb teljesíthetetlen határidő kitűzését. Ha pedig valaki meg akar egyezni, nem ultimátumokkal indul tárgyalni” – fogalmazott.