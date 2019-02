Mistrík modernizálná az országot 

Ön részt vett az SaS alapításában, de eddig mégis inkább mint kutató volt ismert. miért gondolja úgy, hogy a politikában is megállja majd a helyét? Felkészült ön a politikai támadásokra?



Az SaS alapítása miatt már van tapasztalatom a politikával, mindig is érdekelt ez a szféra, a közügyekben mindig részt vettem. Így például a kutatásra szánt uniós támogatások szétosztása körül kirobbant ügyben is hallattam a hangomat. Ennek ellenére önnek igaza van, a politika és a tudomány világa eltérő, de azt gondolom, hogy egy tudós képességei, például a szélesebb látókör hasznos lehet a politikában is. Ha egy ügyvédből is lehet politikus, miért ne lehetne politikus egy kutatóból is? A politikai ellenfelek esetleges támadásaira nem tudom, hogy valójában fel lehet-e készülni. Tudatosítom, hogy a politikában keményebb szabályok uralkodnak, mint a tudomány világában, de folyamatosan bele kell majd jönnöm.



Lehet, hogy egyes választók önben egy "Andrej Kiska 2.0-át" látnak. Mik a fő különbségek ön és a jelenleg hivatalban lévő államfő között?



Mindenekelőtt, én Robert Mistrík vagyok, teljesen más az életutam, más programom van, mint Kiska úrnak. Az azonban közös bennünk, hogy mindketten sikeres vállalkozók vagyunk. Ez előnyt is jelent, mert államfőként én a gazdasági témákkal is szeretnék foglalkozni. Jól ismerem a társadalom modernizációjának kérdéseit, sokat dolgoztam környezetvédelmi témákkal, ezek olyan kompetenciák, amelyekkel egyik korábbi államfő sem rendelkezett.



Az elnöki székből hogyan tudja előmozdítani az ország modernizációját?



Sajnos ez a téma most Szlovákiában háttérde szorul, de a 21. század sikeres országainak a kutatásra, fejlesztésre és az innovációra kell építenie. Ha ez a vonat elmegy, akkor az nagy problémát jelent majd az egész társadalom számára. Az államfőnek az alkotmány által biztosított kompetenciáin túl is lehetősége van arra, hogy bizonyos témákra irányítsa a figyelmet. Így van ez a modernizáció esetében is. Ha növelni akarjuk az életszínvonalat, a béreket, akkor az út egyértelműen a modernizáción keresztül vezet. Ennek érdekében látnunk kell azokat a trendeket, amik a modernizáció felé mutatnak, és ezeket alkalmaznunk is kell. Ez aztán a gazdaság jobb működését eredményezheti.



Milyen trendekre gondol?



Mindenekelőtt az oktatást kell javítani. Mert már most több magas kvalifikációt igénylő munkahely van az országban, mint az ezeket betölteni képes munkavállaló. Több figyelmet kell szentelni a kutatásnak. Az uniótól 2,2 milliárd euró hívható le kutatás fejlesztésre, ebből szinte semmit sem használtunk fel. Az autóiparon kívül más szektorokat is fejleszteni kell, mert Európában már ezen a területen is jelentkeznek a problémák. Fontos, hogy meghonosodjon nálunk a magasabb hozzáadott értéket előállító ipar. A modernizációval összefügg a munka magasabb produktivitásának kérdése is, mert ha magasabb béreket szeretnénk, növekednie kell a termelékenységnek. Problémát jelent ugyanis, hogy Szlovákiában az egy főre eső GDP már évek óta stagnál az uniós átlaghoz képest.



A sajtó azt írta, hogy ön megállapodott Zuzana Čaputová elnökjelölttel, hogy a gyengébb jelölt visszalép a másik javára. Egész pontosan mit tartalmaz ez a megállapodás?



Abban egyeztünk meg, hogy végül az erősebb jelölt indul el, hogy ne osszuk meg a demokratikus választók szavazatait. Látjuk, hogy Smer jelöltje és Mečiar embere is játékban van.



Mit gondol Ján Kuciak és Martina Kušnírová gyilkossági ügyének felderítéséről? Elégedett az eredményekkel?

Hosszú ideig semmit sem tudtunk arról, hogy mire jutott a vizsgálat, majd megtudtuk, hogy letartóztatták a gyilkosság megrendelésével és végrehajtásával gyanúsított személyeket. Most pedig a média arról ír, hogy a vizsgálat körül különböző machinációk folynak, ami pedig rendkívül nyugtalanít. Jogunk van tudni, hogy a vizsgálat törvényesen folyik-e és hogy valójában a gyilkossági ügy feltárására irányul-e. Az ügy legutóbbi fejleményei miatt azonban ebben a kérdésben nem vagyok optimista.



A Kuciak-gyilkosság következményeként sok gyanús ügyre derült fény. Kiderült, hogy a hivatalban lévő kormányfő közvetlen közelében olyan emberek vannak, akik bűnügyek gyanúsítottjaival vannak kapcsolatban, előkerült a Gorilla-ügy hangfelvétele, de arra is fény derült, hogy további emberek, köztük ügyészek meggyilkolását tervezték. Ön szerint, hogyan juthattak ide a szlovák közállapotok?



Amikor lehullott a lepel, láttuk a regnáló kormánykoalíció ijesztő valódi arcát. Nem hiszem, hogy az Európai Unóban bárhol máshol előfordulhatna, hogy a kormányzó elit ilyen kapcsolatban lehet a szervezett bűnözéssel. Nyíltan ki kell mondani, hogy emögött a Smer párt áll. Ha nem áll helyre a jogállam, akkor nagy problémával kell szembenéznünk. Azt gondolom, hogy csődöt mondott az ügyészség, a rendőrség és a bíróságok is. Itt az ideje, hogy elkezdjünk ezzel foglalkozni. Egy tisztességes társadalomban ugyanis az igazságosság a legfontosabb dolog. Enélkül nem lehet jobb sem az oktatás, sem az egészségügy, de a társadalom modernizációja sem lehetséges. Én magam is küzdöttem az uniós támogatásokra rátelepült maffiával, pont ilyen elszántsággal szeretnék az elnöki tisztségben is helytállni. Hasonló ügyek esetén biztosan hallatnám a hangomat.



Korábban azt nyilatkozta, hogy a házasságot ön egy férfi és egy nő közötti kapcsolatként értelmezi, illetve, hogy nem támogatja az azonos nemű párok örökbefogadási jogát. Milyen elvi különbséget lát az azonos nemű illetve az egy férfi és egy nő kapcsolatából álló párok között?



Valóban látok ilyen alapvető különbséget, amely egyszerűen a nemek különbözőségéből adódik. A házasság egy férfi és egy nő kapcsolatát jelenti. Az azonos nemű párok jogait azonban bővíteném, gondolok itt az örökléshez való jogra, vagy az egészségügyi dokumentációba való betekintés jogára.



Pont az örökbefogadási jogot miért nem adná meg az azonos nemű párok számára?



Azért, mert ez egy nagyon érzékeny dolog. A gyermeknek ugyanis nincs lehetősége, hogy önmaga döntsön. Egy ilyen esetben negatív következményekkel járhatna számára mindez. Ha két felnőtt ember úgy dönt, hogy együtt él, az az ő dolguk, de nem avatkozhatunk be a gyermek jogaiba, akinek nincs lehetősége szabadon dönteni.



Mi a véleménye a művi terhességmegszakítás jelenlegi szabályozásáról?



Ebben a kérdésben megőrizném a status quot. De a demokrácia elvét tiszteletben tartom, ha az adott kérdést szigorúbban szabályzó törvényt fogadna el a parlament, akkor azt aláírnám.



Mit az álláspontja azzal a kezdeményezéssel kapcsolatban, amely szerint a Szlovák Püspökkari Konferencia automatikusan jogot kapna a törvények véleményezésére?



Szlovákiában 18 bejegyzett egyház működik, így felteszem a kérdést, hogy miért pont ők kapnának ilyen lehetőséget. Az azonban, hogy a törvényeket véleményezik, nem jelenti, hogy ezeket a hozzászólásokat automatikusan beépítik a törvényekbe, így aztán nem gondolom, hogy ez veszélyeztetné a törvények elfogadásának demokratikus folyamatát.



Mit gondol arról, hogy a katolikus egyház képviselői többször kiálltak már a szélsőjobboldali politikai szubjektumok mellett?



Ezzel nagyon nem értek egyet. Engem mint keresztényt sért, ha valaki a szélsőségeseket, fasisztákat dicséri. Az ilyen csoportok tagjai, akik hazugságokat terjesztenek és gyűlöletet keltenek, szigorúan szemben állnak a keresztény tanítással.



Mi a véleménye az elhúzódó alakormánybíró választásról?



Nagyon későn került sor a választásra, még azzal is megpróbálkoztak, hogy a folyamatból kizárják a köztársasági elnököt. Ez szerencsére nem sikerült. Az viszont pozitív dolog, hogy sor került a jelöltek nyilvános meghallgatására. A nyilvánosságnak joga van tudni, hogy kik is az alkotmánybírák. A megválasztásuk folyamata pedig fontos politikai témává emelkedett, amit szintén üdvözlendőnek tartok.



Elnökként ön kinevezné-e alkotmánybírónak Robert Ficót (Smer)?



Biztosan nem nevezném ki, mivel nem teljesíti sem az erkölcsi, sem a formai követelményeket.

Államfőként mit tud nyújtani a Szlovákiában élő kisebbségeknek, közelebből a szlovákiai magyaroknak?



Fontos, hogy a kisebbségekhez tartozó polgárok is jól érezzék magukat Szlovákiában, de az is, hogy meg tudják valósítani nyelvi és kulturális igényeiket. Ebben a témakörben is az életszínvonal emelkedését és a minőségi oktatást tartom fontosnak, amely szükséges ahhoz, hogy a fiatalok Szlovákiában maradjanak. Ne érezzenek különbséget a saját és a többség rendelkezésére álló lehetőségek között.



Mi a véleménye a kettős állampolgárságról?



Bevallom, ebben a témakörben nem vagyok teljesen tájékozott. Az ilyen kérdésekben szakértők véleményére kell támaszkodnom.



Mit gondol a Malina Hedvig-ügyről?



Az a véleményem, hogy nem bántak vele igazságosan. Ebben az esetben az államnak még nagyon sok mindent meg kell magyaráznia. Biztosan nem gondolom, hogy Hedvig kitalálta volna az ügyet.



Mi a véleménye a kisebbségek nyelvi jogainak kiszélesítéséről?



Sajnos ezt a problémakört sem ismerem részletesen. El tudom képzelni, hogy a kisebbségeknek megkönnyítenék a hivatalokkal való kommunikációt az anyanyelvükön. Meg kell azonban vizsgálni az ebből adódó gyakorlati kérdéseket, például költségvetési vonzatokat és azok alapján kell meghozni a döntéseket. Ha ebben nincs olyan megállapodás, ami mindenkinek megfelel, akkor persze ezekről a kérdésekről tárgyalni lehet.



Mi gondol arról, hogy a Beneš-dekrétumok kapcsán az elmúlt években a szlovákiai magyarokat képviselő politikai szubjektumok többször is kifejezték, nem tudják azokat elfogadni?



Ne nyissuk meg a Beneš-dekrétumokat. Hagyjuk ezt úgy, ahogy van.



Ha az elnökválasztás második fordulójába Maroš Šefčovič, a Smer jelöltje és ön jutna be, melyik politikai pártokkal tárgyalna a támogatásról?



Már most is támogat engem az SaS és a Spolu, ezekben a napokban pedig az OĽaNO-val és a KDH-val is tárgyalok.



A Híd is szóba jöhet?



Ez egy nehéz kérdés. Szívesen venném a Híd szavazóinak támogatását, de hogy a pártnak a vezetését megszólítanám-e, arra most nem tudok válaszolni.



Az MKP, illetve annak elnöke Menyhárt József, vagy a Simon Zsolt vezette Magyar Fórum szóba jöhet?



Nem vagyok benne biztos, hogy tárgyalnék bármelyik magyar párt vezetésével, inkább arra koncentrálnék, hogy a második fordulóban közvetlenül szólítsam meg az ő szavazóikat is. De azt is el szeretném mondani, hogy ha bármely demokratikus párt azzal fordul hozzám, hogy támogatni szeretne, akkor ezt a támogatást elfogadom. De biztosan nem fogadom el azok támogatását, akik valamilyen feltételt szabnak ezért cserébe.



A második fordulóban magyar nyelven is megszólítaná-e a magyar választópolgárokat?



Én nem beszélek magyarul és ezért ezt nem tartanám őszintének, nem tervezek ilyesmit. Öt évvel ezelőtt láttuk, ahogy Robert Fico is próbálkozott ezzel.



Mi lenne az első lépése, ha elnökké választanák?



Találkozni szeretnék az összes releváns politikai szereplővel, az ĽSNS-t kivéve. Arról beszélgetnék velük, hogy miként segíthetünk az országon. Ebbe a parlamenten kívüli pártokat, a KDH-t, vagy a Progresszív Szlovákiát is beleértem, de az MKP-val és Simon Zsolttal való beszélgetésben sem látok problémát. Ezen túl azt gondolom, hogy külpolitikai gesztust kell tennem, mégpedig Csehország meglátogatásával. Ma viharos időket élünk és az egész európai stabilitásnak jót tesz, ha az egyes országok is kommunikálnak egymással.