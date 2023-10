Minden tizedik magyar Ficóékra szavazott

Ahogy az a fenti adatokból is látszik, idén a magyar választók nagyjából 40 százaléka voksolt szlovák pártra. Ezen belül pedig meglepő eredményt ért el a Smer, amely 2020-hoz képest több mint megkétszerezte a támogatottságát a magyar választók körében. Három és fél éve még csak a magyarok 4,6 százaléka szavazott Robert Fico pártjára, most pedig már több mint 10 százalék. Martin Slosiarik, a közvélemény-kutató ügynökség igazgatója szerint a Smer támogatottságának növekedéséhez hozzájárulhatott, hogy a párt vezetője, Robert Fico és Orbán Viktor (Fidesz) magyar miniszterelnök között jó a viszony. Ez ugyanis a magyar választók szemében legitimizálhatta a Smert és annak elnökét.

A magyar választók körében jelentősen veszített népszerűségéből az OĽaNO, amely 2020-ban 10,1 százalékos támogatottságot, 2023-ban pedig csak 6,9 százalékos eredményt ért el ebben a körben. Érdemes kiemelni még a Hlas magyarok közt elért eredményét (a magyar szavazatok 5,7 százalékát szerezték meg), hiszen Peter Pellegrini és a legtöbb párttársa a 2020-as választáskor még a Smer színeiben politizált.

A pártok tábora

A Focus 2020-ban és idén készített exit polljának összevetésével az is elemezhető, hogy az egyes pártok honnan csábítottak át választókat, vagy másként fogalmazva, a három és fél évvel ezelőtt induló szereplőktől hová vándoroltak át a szavazók. Ebből az látszik, hogy az MKÖ választási párt most is az urnákhoz járuló szavazóinak 88 százaléka a Szövetségre voksolt. Azok között is, akik 2020-ban még az MKÖ-re szavaztak, akad néhány százalék (2,1%), aki úgy döntött, idén a Smerre adja a voksát. Abszolút számokban ez kétezer szavazó körüli csoport lehet.