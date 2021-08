Minden drágul, és ez még csak a kezdet

A Statisztikai Hivatal legfrissebb, pénteken közzétett elemzése szerint júliusban 3,3 százalékos éves inflációt mértek Szlovákiában. „Ilyen nagy árugrásra nyolc éve nem volt példa, a drágulás üteme legutóbb 2012 decemberében érte el ezt a szintet. Az infláció felgyorsulásához az élelmiszerek, az üzemanyagok, a közlekedés és az üzemanyagok drágulása járult hozzá a legnagyobb mértékben, az árak azonban minden szegmensben nőttek” – mondta el lapunknak Jana Morháčová, a Statisztikai Hivatal szóvivője.

Drága élelmiszer

Az élelmiszerek átlagára az elmúlt hónapban 2,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, ami az elmúlt egy év leggyorsabb drágulásának számít. A zöldség ára csaknem 13, az olajé és a zsíré több mint 7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, de megugrott a kenyér, a tejtermékek, a hús és a tojás ára is. Matej Horňák, a Szlovák Takarékpénztár elemzője szerint a vásárlóknak idén mélyebbre kell nyúlniuk a tárcájukba akkor is, ha sört és tömény szeszes italokat szeretnének vásárolni, nem beszélve a cigarettáról, amelynek az ára – a kormány által megemelt jövedelemadó miatt – 16,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Több mint az ötödével fizetünk többet azonban a tankolásért is, nem beszélve az építőanyagokról, amelyeknek a gyors drágulásával már lapunk hasábjain is többször foglalkoztunk.

Szédítő tempó

Mire számíthatunk az elkövetkező időszakban? Az elemzők szerint semmi jóra. Aki abban bízik, hogy a júliusi drágulással elértük a csúcsot, az nagyot csalódhat.

„Az elmúlt havi 3,3% után az infláció üteme az idei év végére megközelítheti a 4 százalékot, a jövő év elején pedig akár 4,5 százalékra is ugorhat, ha az energiaárak a jelenleg várt ütemben nőnek. A legnagyobb drágulás továbbra is az élelmiszerek és az üzemanyagok esetében várható”

– állítja Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője. Szerinte az árvágta lassulására leghamarabb a jövő év vége felé számíthatunk, amikorra 2 százalék körüli inflációt jósolnak.

Kerüljük a pénzszórást!

Az elemzők szerint a növekvő árak miatt a fogyasztóknak érdemes lenne elgondolkodniuk azon, hol takaríthatnának meg bizonyos összeget, kerülve a felesleges pénzszórást. A szlovákiai háztartások között természetesen hatalmas különbségek vannak, és a családok egy jelentős részének már most is minden egyes cent kiadását alaposan meg kell fontolnia, a statisztikai adatok szerint azonban továbbra is rengeteg pénzt dobunk ki felesleges dolgokra. „A koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek ellenére tavaly tovább nőtt ez az összeg. Havonta fejenként átlagosan 65 eurót dobunk ki feleslegesen. A megvett áru, elsősorban az élelmiszerek 40 százalékát dobjuk ki az elhamarkodott és átgondolatlan vásárlások miatt” – mondta el lapunknak Lenka Buchláková, a FinGO.sk pénzügyi tanácsadó társaság elemzője. Szerinte továbbra is rengetegen dőlnek be a gyakran csaló akciós áraknak is, nem beszélve az impulzív vásárlásról. Ez utóbbira a lakosság kétharmada hajlamos, vagyis egy-egy vásárlásnál olyasmivel is telepakolják a kosarukat, amire valójában semmi szükségük, csak épp vonzónak tartják az árát, vagy elbűvölte őket az adott termék reklámja. „Tudjuk, hogy sokaknak már az oldalukon jön ki a sokat emlegetett szabály, mégsem árt akár századszor is elismételni, hogy mielőtt elindulunk az üzletbe, érdemes átgondolni, mit is akarunk, amiről egy listát is összeírhatunk, és ettől csak a legszükségesebb esetekben térjünk el, hacsak nem az a célunk, hogy minél előbb feléljük a tartalékainkat” – figyelmeztet Buchláková.